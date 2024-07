Le groupe formation se déplaçait à Roanne à 11h ce dimanche pour y affronter le Clermont foot. Un premier match de préparation pour le groupe de Dugand-Le Moal. Une première sortie qui a pour but de valider les premières semaines d’entraînement. Résumé du match entre l’ASSE et Clermont.

Le groupe de joueurs de l’ASSE ayant participé

Derrache, Masse, Colombet – Mnemoi, Teillol, Ben rahem, Boukadida, Grillot, Mouton, Lengue, Prud’homme – Zerga, Charros, Tatuszka, Ait amer, Guerroudj, Depalle, Moulin – Aini, Epanya, Cheick, Nativoha, Lutin, Ben tiba.

Une fin de match délicate

Dans un match ouvert, les Verts sont proches de se faire surprendre rapidement. Sur un ballon en profondeur, Derrache devance l’attaquant clermontois mais relache le ballon dans les pieds d’un autre clermontois qui frappe. La tentative est enlevée sur la ligne par la défense stéphanoise. L’ASSE est entreprenante, à l’image d’Helmi Ben Tiba qui élimine régulièrement son vis-à-vis, mais peine dans le dernier geste. 0-0 à la mi-temps entre les deux écuries.

La seconde mi-temps va être tout autre. Clermont va ouvrir la marque d’une frappe à l’entrée de la surface. Le portier stéphanois réalise une belle faute de main, surement masqué par ses défenseurs. Ils vont ensuite doubler la mise sur un débordement sur la droite de la défense stéphanoise. Nathan Mouton est pris de vitesse. Le centre de l’ailier trouve le second poteau et l’attaquant adverse tacle pour marquer le but du 2-0.

À cinq minutes du terme, les auvergnats vont venir clore le spectacle avec un troisième but. Sur une accélération sur la gauche de la défense stéphanoise, l’ailier décoche une frappe monstrueuse sous la barre qui trompe la vigilance de Colombet. 3-0, c’est le score final. Les Verts auront explosé dans la dernière demi-heure.

L’ASSE jouera contre le FC Lyon, ce samedi, son prochain match et tentera d’afficher un autre visage.

Crédit photo : asse.fr