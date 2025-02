Avant de rebondir à l'Amiens SC durant ce mercato d'hiver, Victor Lobry a connu une période délicate marquée par plusieurs mois sans club. Dans cette épreuve, l'ancien milieu de terrain de l'AS Saint-Étienne a pu compter sur l'aide précieuse de Thomas Monconduit, son ex-coéquipier chez les Verts, qui vient lui aussi de rejoindre Amiens.

Resté sans club pendant près de huit mois après son départ de l'ASSE, Victor Lobry a dû faire preuve de résilience et de détermination pour maintenir son niveau. Dans cette période d'incertitude, il a trouvé un précieux soutien en la personne de Thomas Monconduit. "Quand le mercato d’été s’est terminé, je savais que Tom avait connu une expérience sans club. Je l’ai appelé pour savoir comment il avait géré cette situation", confie Lobry sur le site le11hdf.fr.

Monconduit, fort de son propre vécu, n'a pas hésité à partager son expérience avec son ancien coéquipier. "C’est un mec qui, à chaque fois qu’il peut aider, il le fait. Quand je lui ai demandé des conseils, il m’a répondu franchement, sans langue de bois. Je l’ai déjà remercié en privé, mais si je peux le faire publiquement, je lui dis encore merci."

Le duo Lobry-Monconduit se retrouve dans le Nord !

Le destin a finalement réuni les deux joueurs à Amiens, un club qui a marqué le parcours de Monconduit. "C’est marrant, parfois la vie fait bien les choses. Quand j’ai discuté avec lui, il me disait qu’Amiens avait été son meilleur moment après une période compliquée. Et quelques mois plus tard, nous nous retrouvons ici ensemble."

Monconduit, qui a connu des hauts et des bas au cours de sa carrière, arrive avec une solide expérience et un état d’esprit combatif. Son arrivée est vue comme un véritable atout pour l’effectif amiénois, apportant une touche d’expérience et de leadership à un groupe jeune. "Il a connu des moments difficiles, mais aussi de très bons. Il peut nous apporter beaucoup, en tant que joueur mais aussi humainement. C’est un mec top, il va nous faire du bien", ajoute Lobry.

À travers cette complicité retrouvée, Victor Lobry et Thomas Monconduit espèrent contribuer à la bonne dynamique de l’Amiens SC et offrir une fin de saison réussie au club picard qui pointe actuellement à la 11ème position en Ligue 2.