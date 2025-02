Le Havre sombre un peu plus. Battu lourdement à domicile par Toulouse (1-4), le HAC traverse une période compliquée et voit l’ASSE lui reprendre un point en Ligue 1. Si Didier Digard conserve pour l’instant la confiance de son groupe et de sa direction, la tension monte avec les supporters normands, de plus en plus critiques envers leur entraîneur.

Nouvelle défaite inquiétante en ligue 1

Face à un TFC réaliste et efficace, Le Havre a montré ses limites. Malgré une possession à son avantage en première période, les Havrais ont cruellement manqué d’intensité et de présence dans la surface. Didier Digard l’a reconnu après la rencontre :

« On s’est contenté d’avoir la maîtrise et la possession de balle. Mais ce n’est pas suffisant. […] On a manqué d’intensité dans les duels, de présence dans la surface. »

Les Havrais ont mieux démarré la seconde mi-temps, corrigeant quelques erreurs. Mais l’expulsion de Mwanga a scellé leur sort. À dix contre onze, ils n’ont jamais réussi à revenir dans le match et ont encaissé plusieurs buts en contre. Un scénario qui enfonce encore un peu plus le club normand dans le doute.

Digard sous pression

Si ses joueurs restent mobilisés derrière lui, Didier Digard est sous le feu des critiques des supporters havrais, qui réclament sa démission. Loin de se laisser abattre, l’entraîneur du HAC assume et reste focalisé sur son groupe :

« Je n’en pense rien. Ils peuvent chanter, faire ce qu’ils veulent, je n’ai aucun souci avec ça, ils ont le droit d’avoir un avis. Ce qui est important pour moi, c’est l’avis de mon groupe et des gens avec qui je travaille au quotidien. […] Moi, je n’abandonnerai pas ce groupe. »

Un discours combatif, mais qui ne suffira peut-être pas à calmer la colère des supporters, frustrés par les résultats et le manque de caractère affiché par l’équipe.

Une lutte pour le maintien qui s’intensifie en Ligue 1

Avec cette nouvelle défaite, Le Havre stagne et voit ses concurrents avancer. L’ASSE, qui a obtenu un nul ce week-end, a légèrement augmenté l’écart et met un peu plus de pression sur les Normands. Dans une lutte où chaque point compte, les prochaines semaines seront décisives pour l’avenir du HAC en Ligue 1.

Si Didier Digard reste en place pour l’instant, son avenir semble de plus en plus incertain. Pour sauver sa tête et relancer son équipe, il devra vite trouver des solutions.