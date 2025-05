À l’heure du bilan, Laurent Huard, directeur du centre de formation de l’ASSE, se montre satisfait du chemin parcouru cette saison. Entre convictions affirmées, jeunes en sélection et frustration en Gambardella, retour sur une année riche en enseignements. Un bilan fait sur le site officiel du club.

La saison 2024-2025 a permis de valider en profondeur les fondations posées par Laurent Huard et son staff au sein du centre de formation de l’AS Saint-Étienne. S’il retient d’abord « la compétence et l’ambiance de travail » qui ont régné tout au long de l’année, c’est parce que ces éléments sont, selon lui, les piliers invisibles d’une formation performante.

À l’image d’un écosystème bien huilé, les éducateurs ont su transmettre rigueur, exigence et bienveillance. Cette alchimie s’est traduite par la montée en puissance des deux pôles structurants du centre : le groupe Avenir, composé de joueurs issus de la préformation et de recrues, et le groupe Formation, qui accompagne les jeunes des catégories U17 à U19. Ces groupes ne sont pas simplement organisationnels, ils incarnent une vraie philosophie : celle de construire sur le long terme.

Pour Huard, ces « convictions autour de nos groupes de travail commencent à devenir des certitudes ». Et même s’il reconnaît que l’excès de certitude peut nuire, cette structuration s’impose comme un atout dans la vision à long terme du club. « Ce travail quotidien, chaque semaine, est primordial. S’il est bien fait, on peut ensuite regarder les résultats. »

Une Gambardella qui reste un point d’ombre pour l'ASSE

Parmi les objectifs annuels du centre, la Coupe Gambardella reste une priorité. Mais encore une fois, l’ASSE n’a pas su répondre présent dans cette compétition si particulière. Huard ne cache pas sa frustration : « C’est une grosse frustration… Peut-être qu’on l’attend trop, mais il faut trouver la recette, une approche différente. »

Il y a en effet un paradoxe. Le contenu des matchs, l’évolution des joueurs et le niveau global affiché tout au long de la saison sont positifs. Pourtant, la Gambardella échappe encore une fois aux jeunes Verts. Cette répétition de déceptions interroge et pousse à la remise en question. « Ça fait quelque temps que c’est une déception », reconnaît Huard. Il évoque un « axe de progression pour l’ensemble du Centre de formation », convaincu que cette vitrine médiatique joue un rôle important dans la perception extérieure du travail accompli.

Derrière les résultats, c’est aussi une question d’image et de rayonnement. Pour un club historique comme l’ASSE, capable de former des talents chaque saison, briller en Gambardella devient une nécessité pour valider les efforts engagés.

Des jeunes de l'ASSE au niveau international

Si les Verts n’ont pas soulevé la Coupe Gambardella, plusieurs de leurs jeunes talents ont été récompensés ailleurs. Le rayonnement du centre de formation sur la scène nationale et internationale est l’un des points forts de cette saison. Paul Eymard et Djylian N’Guessan ont participé à l’Euro U17 sous les couleurs tricolores, pendant que Nadir El Jamali et Luan Gadegbeku représenteront les U18 lors d’un tournoi international à Genève.

Autre belle nouvelle : Nathan Kasia a été sélectionné avec les U16 pour une tournée au Japon, et Mylan Toty a disputé le prestigieux Mondial de Montaigu avec les U16 France. Enfin, Ayman Aiki, déjà aperçu avec les pros, a été convoqué chez les U20. Ces sélections prouvent la reconnaissance du travail accompli au centre et constituent un baromètre objectif de la qualité de la formation stéphanoise.

« Il y a notre grille d’évaluation interne, mais aussi celle de l’extérieur », souligne Huard. Et elle est flatteuse pour l’ASSE cette saison. La reconnaissance fédérale, via ces sélections, démontre que les Verts continuent de produire des profils intéressants et compétitifs pour le haut niveau.

Une passerelle claire avec le groupe professionnel

Dernier point abordé par Laurent Huard, mais non des moindres : la relation avec le groupe professionnel dirigé par Eirik Horneland. Depuis la prise de fonction du technicien norvégien, les ponts entre les jeunes et les pros se sont multipliés. Huard insiste sur l’ouverture du staff : « Ils sont d’une grande ouverture envers ces jeunes joueurs, intéressés par leurs profils. »

Cette volonté de donner leur chance aux jeunes est une bonne nouvelle pour le centre de formation. Encore faut-il que les jeunes sachent répondre aux attentes. « L’entraîneur des Verts est aussi demandeur d’une énergie positive et nos jeunes doivent à minima transmettre cela lorsqu’ils parviennent à intégrer le groupe professionnel. »

Le message est clair : à Saint-Étienne, la formation est valorisée, mais elle ne garantit rien. Seuls ceux qui affichent une vraie mentalité, une constance et une capacité à se fondre dans un collectif auront leur chance.

🟢 Conclusion : une dynamique prometteuse malgré des axes de progrès

Le centre de formation de l’ASSE continue de structurer son avenir avec cohérence et ambition. Si la Gambardella reste un échec à digérer, les motifs de satisfaction sont nombreux : progression des joueurs, cohérence éducative, rayonnement international et lien renforcé avec les pros.

Pour Laurent Huard, cette saison est le fruit d’un travail collectif, patient et réfléchi. L’objectif désormais ? Transformer ces belles promesses en réussite concrète, sur les terrains, en Gambardella, et peut-être très bientôt, à Geoffroy-Guichard.