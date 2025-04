Auteur d’un match manqué face à Strasbourg, Irvin Cardona concentre les critiques. Dans les colonnes de L’Équipe, le journaliste Bernard Lions ne lui épargne rien.

Le retour d’Irvin Cardona sous le maillot de l’AS Saint-Étienne devait être celui du sauveur, du buteur providentiel chargé de porter les Verts vers le maintien. Mais samedi à Strasbourg (1-3), l’attaquant prêté par Augsbourg a manqué le rendez-vous. Une prestation ratée qui lui vaut les foudres de Bernard Lions, toujours prompt à analyser sans concession les performances stéphanoises.

Le journaliste de L’Équipe ne mâche pas ses mots : « L’histoire ne se répète pas. Elle bafouille, tout autant qu’il a bafouillé son football en Alsace. »

ASSE, un match plombé par ses occasions ratées

Cardona n’a pas eu besoin de 90 minutes pour susciter l’agacement. Dès la 2e minute, l’ailier a manqué une énorme occasion, repoussée par Petrovic avant d’envoyer la seconde tentative hors cadre, alors que le but était grand ouvert. Une action qui aurait pu changer le scénario de la rencontre, mais qui s’est transformée en symbole d’une soirée cauchemardesque.

Bernard Lions enfonce le clou : « Sa maladresse fait aussi écho au penalty qu’il a voulu tirer, et qu’il a raté, juste avant la mi-temps, à Lens. » Un rappel cruel qui souligne la répétition des échecs dans les moments clés. Cardona a pourtant eu d’autres occasions, dont une tête sur la barre (48e) et une reprise du gauche totalement manquée à la 59e minute. De quoi laisser son entraîneur Eirik Horneland lucide, mais amer : « Une occasion plutôt évidente, et il n’a pas su la convertir. »

Cardona attendu au tournant… dans son jardin

Si Cardona déçoit à l’extérieur, il continue de briller à Geoffroy-Guichard, où il a inscrit ses 4 buts depuis son retour dans le Forez. Deux des trois derniers matches se joueront justement dans le Chaudron. Une dernière chance pour l’attaquant de faire taire les critiques… et de répondre sur le terrain à Bernard Lions, qui n’a pas manqué de le désigner comme le premier responsable de l'échec offensif stéphanois à Strasbourg.