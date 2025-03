Ce dimanche à 17h15, Montpellier accueille l’AS Saint-Étienne pour un affrontement déterminant dans la course au maintien. Ce duel entre les deux derniers de Ligue 1 inquiète les autorités. La Division Nationale de Lutte contre l’Hooliganisme (DNLH) l’a classé en niveau 4 sur 5 en termes de risques sécuritaires.

Les Verts, comme les Montpelliérains, joueront une partie de leur survie en Ligue 1 ce week-end. Une rencontre qui pourrait s'entourer de tensions. Face à ces dernières, la Préfecture de l’Hérault a pris des mesures strictes selon RMC Sport. Un arrêté interdit aux supporters stéphanois d’accéder au stade de la Mosson. Le ministère de l’Intérieur devrait également publier un arrêté officiel interdisant leur déplacement.

Les supporters montpelliérains sous surveillance

Si la présence des supporters de l’ASSE pose question, c’est surtout le comportement des ultras montpelliérains qui suscite l’inquiétude. Depuis plusieurs semaines, ils restent calmes, mais la situation sportive du MHSC pourrait raviver leur colère. Une nouvelle défaite face aux Verts risquerait de provoquer des réactions virulentes contre l’équipe et la direction du club.

Montpellier traverse une période noire. Dernier de Ligue 1, le club enchaîne six défaites consécutives et n’a inscrit qu’un seul but sur cette série. Une dynamique catastrophique qui alimente la frustration des supporters de la Butte Paillade.

Un historique de tensions entre Montpellier et l'ASSE

La DNLH a demandé une surveillance renforcée, évoquant une « grande vigilance » pour éviter tout débordement. La note souligne que cette rencontre attire des « supporters à risques » animés par une animosité réciproque et un enjeu sportif déterminant.

Les tensions entre Montpellier et l’ASSE ne sont pas nouvelles. En décembre dernier, les autorités avaient interdit le déplacement des supporters pailladins lors d’un match de Coupe de France au Puy-en-Velay, en raison de la proximité avec Saint-Étienne et d’un antagonisme historique entre les deux clubs.

Un dimanche sous haute surveillance !

Cette rencontre ne sera pas la seule sous haute surveillance. Le Classique opposant le PSG à l’OM, programmé à 20h45, sera classé au seuil maximal par la DNLH. Et ce, malgré l’absence des supporters marseillais. De quoi largement occuper les forces de sécurité... Montpellier – ASSE s’annonce donc comme un match décisif sur le terrain, mais aussi sous l’œil vigilant des forces de l’ordre.