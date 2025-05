Avant le déplacement à Reims, l’ultime rendez-vous de la saison à l’extérieur, Eirik Horneland a rappelé à ses joueurs leur devoir d’engagement. Face à un public toujours fidèle malgré la tourmente, l’entraîneur de l’ASSE veut voir une équipe unie, déterminée et solidaire pour garder une infime chance de survie.

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : Le match aller, le meilleur match avec Horneland ? "Non, je ne pense pas que Reims, mon premier match, soit celui qui était notre meilleur. Je pense plutôt à celui de Lyon qui était aussi un adversaire bien plus difficile. Je pense qu'au moment où on a rencontré Reims, c'était une équipe mal en point. Ils étaient assez fragiles aujourd'hui. Je pense qu'ils ont touché le fond il y a un petit moment et depuis ils ont rebondi. Ils ont réussi à empocher quelques points précieux, ils ont trouvé un bon état d'esprit collectif et je pense que cette fois-ci, ça va être un match beaucoup plus difficile que celui de l'aller. Il va nous falloir beaucoup plus de choses sur cette rencontre que sur la première. Et je pense qu'aujourd'hui les deux équipes sont dans un meilleur état que ce qu'elles étaient quand elles se sont rencontrées au match aller. Il va y avoir une meilleure opposition, les deux équipes vont afficher un meilleur niveau que lors du premier match."

Quels progrès a fait l’équipe selon vous ? "Depuis ce premier match, je pense que nos principes de jeu sont plus clairs. Quand on avait rencontré cette équipe de Reims, on n'avait qu'une seule semaine de travail ensemble. Aujourd'hui, ça fait quatre mois et demi que je travaille avec cette équipe. Je pense qu'on est devenu meilleur sur notre manière d'attaquer. On voit qu'on est capable de se créer des situations contre toutes les équipes, que ce soit des équipes du haut tableau comme le PSG, Lyon ou Monaco. Le problème c'est qu'on continue de concéder trop de buts, trop de situations étranges en défense et il manque plus de consistance à ce niveau-là. Et même si on continue de prendre trop de buts à mon goût, je trouve qu'on a aussi progressé parce qu'on en prend moins. Quand on regarde les chiffres, que ce soit sur les tirs concédés, que ce soit sur les expected goals, on voit qu'on devient meilleur. C'est quelque chose qui doit encore progresser mais qui a déjà progressé depuis mon arrivée."

Notre situation actuelle aujourd'hui, on ne peut pas la changer. C'est trop tard. On est à cette position-là. Maintenant, il faut changer ce qui est devant nous. (Horneland avant Reims-ASSE)

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "L’ASSE déjà condamné pour tous, une source de motivation ? "Cet environnement, c'est quelque chose dont on va se servir comme d'une motivation supplémentaire parce qu'évidemment, on a encore toutes nos chances. On sait que si on arrive à gagner contre Reims, le Havre va jouer contre un gros adversaire qui est Marseille, Nantes. Il y a la place pour qu'avec une victoire on revienne à un point du Havre et à deux de Nantes. C'est surtout à nous de faire le travail pour qu'on puisse jouer notre maintien contre Toulouse la semaine prochaine dans un stade plein.

C'est quelque chose qui n'est pas facile à gérer pour les joueurs ? Oui, on s'est mis dans cette position où l'issue de la saison ne dépend plus que de nous. Mais la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, la seule chose où il nous reste du pouvoir d'action, c'est ce match qui arrive contre Reims. Il faut ne pas avoir autre chose en tête que ce match. Il faut être concentré sur cette rencontre. Il faut l'aborder avec de la discipline, avec l'envie de gagner. Et ensuite, on verra bien ce qui se passe. Notre situation actuelle aujourd'hui, on ne peut pas la changer. C'est trop tard. On est à cette position-là. Maintenant, il faut changer ce qui est devant nous."