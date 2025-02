L’ASSE s’est inclinée lourdement sur la pelouse de Lille (4-1), malgré une entame prometteuse. Le penalty transformé par Zuriko Davitashvili dès la 6ᵉ minute avait pourtant laissé entrevoir un scénario bien différent. Mais l’expulsion de Dylan Batubinsika en début de seconde période a totalement changé la donne, précipitant l’effondrement des Verts.

Une première période séduisante

Si l’on s’en tient aux 45 premières minutes, l’ASSE a montré un visage encourageant. Bien que dominés en termes de possession (33 %), les hommes d’Eirik Horneland ont su se montrer dangereux avec un xG de 1,50, supérieur à celui du LOSC (1,23). Preuve de leur efficacité, ils se sont procuré deux grandes occasions contre une seule pour Lille.

L’ASSE a également tenu tête dans l’impact, avec 16 tacles réussis. Larsonneur a même dû s’employer trois fois pour maintenir les siens à flot. À la pause, malgré l’égalisation sur penalty de Jonathan David (32’), Saint-Étienne semblait capable de rivaliser.

Un tournant fatal pour l'ASSE

Tout bascule au retour des vestiaires. Dès les premières minutes, Dylan Batubinsika est exclu, laissant les Verts en infériorité numérique. Dès lors, Lille prend le contrôle total du match. Avec 67 % de possession sur l’ensemble de la rencontre et une intensité offensive croissante (29 tirs à 9), les Dogues finissent par faire craquer la défense stéphanoise.

L’ASSE, réduite à dix, s’effondre. Gudmundsson (72’) et Sahraoui (78’, 83’) punissent des Verts acculés devant leur but. Les Stéphanois ne cadreront plus aucun tir et ne verront pratiquement plus le ballon, subissant un assaut permanent jusqu’au coup de sifflet final.

Un avertissement brutal

Ce match met en évidence une double réalité pour l’ASSE. Capable de proposer du jeu et de se montrer menaçante lorsqu’elle évolue à 11, elle s’est ensuite liquéfiée après l’exclusion de Batubinsika. Ce manque de réaction interroge, alors que le club joue son maintien en Ligue 1.

Avec le mercato qui se clôture ce soir, cette défaite pourrait accélérer la recherche de renforts, notamment défensifs. Une chose est sûre : les Verts devront rapidement se relever sous peine de vivre une fin de saison cauchemardesque.

Voici les statistiques complètes de la rencontre entre Lille et l'AS Saint-Étienne :

Possession : Lille 67% - 33% AS Saint-Etienne

: Buts attendus (xG) : Lille 3.41 - 2.11 AS Saint-Etienne

: Grandes chances : Lille 2 - 3 AS Saint-Etienne

: Tirs : Lille 29 - 9 AS Saint-Etienne

: Tirs cadrés : Lille 11 - 4 AS Saint-Etienne

: Arrêts du gardien : Lille 1 - 9 AS Saint-Etienne

: Corners : Lille 7 - 1 AS Saint-Etienne

: Passes réussies : Lille 622 - 305 AS Saint-Etienne

: Tacles réussis : Lille 25 - 22 AS Saint-Etienne

: Fautes commises : Lille 11 - 12 AS Saint-Etienne

: Coups francs : Lille 11 - 10 AS Saint-Etienne

: Cartons jaunes : Lille 1 - 2 AS Saint-Etienne

: Cartons rouges : Lille 0 - 1 AS Saint-Etienne

Ces chiffres confirment la bascule du match en seconde période, avec une ASSE plus résistante avant l’expulsion de Batubinsika.