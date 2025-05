L’heure n’est plus aux calculs. Si les Verts veulent rester en Ligue 1, ils doivent prendre des points. Et vite. Ce samedi face à Monaco, chaque minute comptera pour l'ASSE.

Le constat est limpide : l’ASSE n’a plus de joker. Si le club du Forez espère sauver sa peau dans l’élite, il devra mordre dans chaque ballon et s’offrir une fin de saison héroïque. Ce samedi, c’est un gros morceau qui se dresse sur la route des hommes d’Eirik Horneland : l’AS Monaco, toujours en course pour la Ligue des champions.

Mais ce match n’a rien d’une formalité pour les visiteurs. Et c’est peut-être là que réside l’opportunité. Car dans un stade Geoffroy-Guichard chauffé à blanc, les Verts peuvent tout renverser.

Un match que l’ASSE ne peut pas rater

Avant de penser à Reims ou à Toulouse, les Verts doivent se focaliser sur Monaco. Ce rendez-vous, a priori plus difficile que ceux de ses concurrents directs, pourrait être le dernier match où le calendrier n’est pas favorable à l’ASSE. Pendant ce temps, Le Havre se déplace à Auxerre, Angers va à Nantes… autant de matchs où les adversaires directs des Stéphanois pourraient grappiller des points.

En clair : ce week-end est peut-être la dernière opportunité pour rester au contact, avant que les dynamiques ne s’inversent.

Monaco sous pression, l’ASSE dans l’urgence

En face, l’AS Monaco débarquera avec ses propres inquiétudes. Accrochés au Havre (1-1), les Monégasques ont vu leur place sur le podium leur filer entre les doigts. La tension est montée d’un cran, au point que le propriétaire Dimitri Rybolovlev a lui-même fait le déplacement à La Turbie cette semaine pour remettre de l’ordre et rappeler l’obligation de résultats.

Une pression supplémentaire que l’ASSE pourrait exploiter. Car si Monaco vise la Ligue des champions, Sainté vise la survie. Et dans l’intensité, dans le combat, dans l’émotion : les Verts savent se transcender.

Geoffroy-Guichard, l’allié numéro un

Il ne faudra pas se rater. Si les Verts ont montré leur meilleur visage lors du derby contre Lyon, ils devront rééditer la même intensité, le même cœur, et la même solidarité. À domicile, l’ASSE est loin d’être ridicule. Onzième équipe de Ligue 1 à domicile, elle a récolté 21 de ses 27 points à Geoffroy-Guichard.

Et en face ? Monaco n’a gagné que 5 de ses 15 déplacements cette saison. Avec 6 défaites et 4 nuls, l’ASM ne domine pas loin de Louis-II.

L’instant de vérité

Un nul serait déjà une bonne opération. Une victoire serait un coup de tonnerre. Une défaite, en revanche, pourrait faire très mal. L’ASSE doit absolument rester accrochée au wagon du maintien, sous peine de voir l’écart se creuser irrémédiablement.

Il ne reste plus que trois matches. Il ne reste plus qu’à y croire. Ce samedi, il faudra se battre comme des morts de faim. Pour l’honneur. Pour la passion. Pour la Ligue 1.