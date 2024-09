Mahdi Camara s’est livré dans un entretien pour l’Équipe. Le joueur qui a été formé à l’ASSE et qui a porté le maillot vert à 105 reprises a réalisé une saison folle en 2023-2024 avec Brest. Il jouera la Ligue des champions cette saison.

« Si avoir porté le brassard de mon club formateur reste l’une de mes plus grosses fiertés » (Mahdi Camara sur l’ASSE son club formateur)

« Si avoir porté le brassard de mon club formateur reste l’une de mes plus grosses fiertés et que cela m’a aidé à mûrir, le quitter sur une note négative a été compliqué. Mais il n’entre pas dans mon caractère d’abandonner ou de me lamenter sur mon sort. Si tu travailles dur, des jours meilleurs arrivent. Jeune, tout va vite et tu ne réfléchis pas forcément. Et puis, plus tu grandis, plus tu prends conscience que tu fais de ta passion ton métier. Je fais désormais attention à ma préparation invisible, à bien m’hydrater, m’alimenter et dormir.

À la base, dans un match, je récupère et je donne. Mes 8 buts marqués en L1 en 2024, c’est le fruit du gros travail fourni dans la finition après les entraînements. Bruno Grougi prend les attaquants et quelques milieux pour répéter des phases de jeu, comme les centres en retrait dans la demi-lune devant la surface de réparation. À force de répéter, ça finit par rentrer. Mais là où je prends le plus de plaisir, c’est sur un bon tacle glissé. »

Eric Roy, son entraîneur l’adore !

« Ce n’est pas un créatif, mais il possède un profil rare de véritable « box to box ». Rarement blessé, professionnel, c’est un bon mec à entraîner et sur lequel tu peux compter. Il est dans la même veine que Hugo Magnetti. Ils sont partis de plus loin mais, à force de volonté, ils y sont arrivés. Avec Pierre Lees-Melou, ils forment l’un des meilleurs milieux de Ligue 1. Il a beaucoup progressé dans sa capacité de projection vers l’avant et devant le but. Il arrive désormais à matérialiser ses occasions créées par son volume de course. »