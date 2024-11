L'ASSE a vécu un été mouvementé. Après l'accession en première division et un retour tant espéré par les supporters, le club a été vendu. Le nouvel acquéreur, Larry Tanenbaum, a via Kilmer Sport racheté les parts de Roland Romeyer et Bernard Caiazzo. Après avoir instauré trois hommes, les premières manœuvres commencent.

Ivan Gazidis a été intronisé comme président d'honneur de l'ASSE. Aussi, Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld sont venus gonfler les têtes pensantes de la direction stéphanoise. Trois hommes qui viennent s'ajouter aux trois déjà en place : Jean-François Soucasse, Samuel Rustem et Loic Perrin. Après un été axé principalement sur le mercato, les premiers changements commencent à intervenir ! C'est dans un premier temps au niveau de la cellule de recrutement que les changements s'effectuent.

Ilan ré-orienté

En mars 2022, l'AS Saint-Étienne a lancé la refonte de sa cellule de recrutement en intégrant Araujo Ilan, placé sous la supervision du coordinateur sportif Loïc Perrin, également responsable de cette cellule.

Le brésilien fait aujourd'hui partie de l'encadrement du groupe professionnel géré par Olivier Dall'Oglio depuis le début de saison 2024-2025. Le Progrès a expliqué son nouveau rôle au sein du club.

"Souhaitée depuis le début de saison par Olivier Dall'Oglio, la solution pour accueillir les joueurs dans l'effectif professionnel a été trouvée. Depuis plus d'une semaine, elle se matérialise par un mouvement interne. En effet, l'ancien joueur brésilien de l'ASSE, Ilan, jusque-là recruteur pour le club stéphanois, est désormais pleinement intégré au staff de l'équipe fanion. Il sera en charge de l'accueil des joueurs venant de l'étranger comme du centre de formation dans l'effectif professionnel."

Jean Costa non prolongé à l'ASSE ?

En novembre 2022, deux nouveaux membres sont venus renforcer l'équipe du recrutement : Luis De Sousa, ancien directeur des opérations à l'ESTAC, qui avait déjà collaboré avec Laurent Batlles. Il avait aussi exercé les fonctions de directeur général à l'US Créteil et de coordinateur sportif à l'AC Arles-Avignon. Ce dernier s'est ensuite envolé pour Paul où il occupe désormais le poste de directeur sportif.

Jean Costa, la seconde recrue, avait un parcours moins étoffé, bien qu'il ait également occupé le poste de directeur sportif à Laval, sans grand succès, contrairement à son expérience précédente en tant que recruteur pour le centre de formation des Tangos, où il avait obtenu de meilleurs résultats. Jean Costa constituait lui aussi la cellule de recrutement de l'ASSE. Ce dernier pourrait quitter lui aussi à la cellule de recrutement de l'ASSE. Prestataire de l'ASSE, et non salarié, l'avenir de l'ancien lavallois ne devrait pas s'écrire du côté du Forez.

, le club est en train de réorganiser sa cellule de recrutement, un domaine placé essentiellement sous la DATA et géré par le duo Fahmy-Rosenfeld. Loic Perrin accompagne évidemment les deux hommes.