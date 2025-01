Ce samedi après-midi, les joueuses de l’ASSE se déplaçaient sur la pelouse du Stade de Reims. C'était l'occasion de disputer les huitièmes de finale de la Coupe de France. Une compétition à enjeu pour les deux clubs, qui espèrent pouvoir y briller.

Lors du tour précédent, les Stéphanoises ont éliminé l’Olympique de Marseille (2-1). De leur côté, les rémoises ont réalisé un véritable exploit en sortant l’Olympique Lyonnais, l'un des favoris de la compétition. Les Vertes étaient donc prévenues : ce déplacement s’annonçait périlleux. D’autant plus que, il y a deux semaines, Reims avait infligé une lourde défaite à l’ASSE en championnat (3-0). Un résultat que les vertes avaient encore en tête à l’approche de cette rencontre.

Présent en conférence de presse avant le match, Laurent Mortel, l’entraîneur des Vertes, a rappelé les enjeux de cette confrontation :

"J’aimerais ne pas prendre de but et mener au score. On doit être capables d’être plus incisif pour marquer et faire en sorte que ce soit à l’adversaire de courir après le score plutôt que nous. Si on n’y arrive pas, on doit être capables de rester cohérents avec notre projet de jeu. J’aimerais voir de la créativité aussi. Les matches en Ligue des Champions cette semaine donnent de l’inspiration, ce sont ce genre de rencontres qui donnent envie d’aimer le foot."

La composition de l'ASSE

👊 Le XI de départ des Vertes pour #SDRASSE ! 🏆🇫🇷 pic.twitter.com/GrgtAKsDw9 — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) January 25, 2025

Première mi-temps

Une nouvelle fois, cette rencontre n'étant pas diffusé, nous sommes contraints d'utiliser le "live tweet" de l'ASSE. Le début de première période semble équilibré entre les deux équipes. Aucune des deux ne parvient à prendre le dessus sur l'autre lors du premier quart d'heure. La première tentative stéphanoise intervient à la 27 ème minute de jeu. Bien servie par Faustine Bataillard, Amandine Pierre-Louis voit sa frappe passer juste à côté du montant droit rémois. C'est en toute fin de première mi-temps que l'ASSE va faire la différence ! Faustine Bataillard va récupérer un ballon suite à un dégagement de la gardienne. Notre stéphanoise lobe la défense adverse et ouvre le score, 1-0 ! Le coup de sifflet est donné, retour aux vestiaires

Seconde mi-temps

L'ASSE entame tambour battant le second acte. À la 52ème minute de jeu, c'est Cindy Caputo qui vient inscrire le second but de l'ASSE. La gardienne de Reims rate son dégagement et notre attaquante vigilante en profite, 2-0 pour l'ASSE. Laurent Mortel effectue ensuite ses premiers changements à l'heure de jeu. C'est sur ce score que la rencontre se termine ! Les Vertes sont qualifiées pour les quarts de finale de la compétition.