Sportivement parlant, les féminines de l'ASSE alternent le chaud et le froid cette saison. Et si les joueurs d'Olivier Dall'Oglio font de même cette saison en Ligue 1, la question des égalités salariales au sein du club interroge au même titre que toute autre entreprise.

Quelle différence de salaire à l'ASSE ?

Toute entreprise présentant au moins 50 salariés a pour obligation de publier toutes les années un index de l'égalité professionnelle. Plus précisément, cet outil calcule les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans ladite entreprise et fournit un score sur 100. L'AS Saint-Étienne, alors divisée en trois sociétés (ASSE Groupe, AS Saint-Étienne Association, SASP AS Saint-Étienne), n'a pas dérogé à la règle. Le club du forez a fourni son index d’égalité femmes/hommes.

Le Progrès indique une moyenne de salaire avoisinant les 3.000 euros bruts chez les Amazones, tandis que le chiffre de 50.000 €, auquel se rajoutent des bonus grimpant jusqu'à 100.000 €, est avancé pour Aimen Moueffek. Un écart loin d'être anodin en France, alors que l'INSEE évalue à 23.5% l'écart de revenu annuel entre les hommes et les femmes dans le secteur du privé.

Un score honorable et en progression

Divisé en trois sociétés, le club du forez possède différents scores régis par l'index de l'égalité professionnelle. Ainsi, la "SASP ASSE", composée des joueurs et du staff professionnel masculin, n'est pas calculable, car uniquement constituée d'hommes.

L'index le plus mauvais (29/100) appartient à l'association, alors composée par les joueuses professionnelles, son staff et celui de la formation. Dans ce cas, l'inégalité apparaît en faveur des femmes du fait du salaire important des Amazones vis-à-vis du staff de la société. D'un autre côté, la société "ASSE Groupe" obtient un score de 87 points sur 100. L'index attribué à l'administration du club apparaît en nette progression en comparaison des années précédentes. En effet, en 2020, "ASSE groupe" accrochait un maigre 42/100, contre 81 points en 2022.

Le Progrès indique ainsi que l'ASSE fait mieux que l'OM (47), que le PSG (71) ou encore que ses futurs adversaires, le RC Lens (82).