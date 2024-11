Le début de saison 2024-2025 du Montpellier Hérault SC en Ligue 1 est marqué par de grandes difficultés. Après 11 journées, le club occupe la dernière place du classement avec seulement 7 points, un démarrage qui préoccupe tant les supporters que la direction. Malgré tout, Montpellier a réussi à obtenir une victoire encourageante face à Brest (3-1), redonnant un peu d'espoir pour la suite.

Un début de saison difficile en ligue 1

Cette saison a commencé sous une forte instabilité. Michel Der Zakarian, initialement en charge, a été remplacé par Jean-Louis Gasset dans l'espoir de redresser la situation. Le calendrier a été impitoyable pour les Montpelliérains, avec de lourdes défaites contre des équipes comme le PSG (6-0) et Marseille (0-5). Le club a toutefois montré un sursaut contre Auxerre en obtenant une victoire (3-2) avant de retomber dans une série de défaites.

Le président Laurent Nicollin reste optimiste, mais conscient des défis à surmonter. Dans ses déclarations, il appelle à un engagement total des joueurs pour se battre match après match et espère que l'équipe pourra encore viser le maintien. Il souligne que retrouver un état d'esprit combatif sera essentiel pour sortir de cette zone dangereuse.

Avec des matchs à venir contre des adversaires redoutables comme Lille et Lens, la tâche s'annonce ardue. Cependant, si Montpellier parvient à capitaliser sur des performances solides comme celle contre Brest et à retrouver une dynamique positive, le club pourrait encore espérer renverser la situation et éviter une descente en Ligue 2.

L'ASSE ne veut pas relancer Montpellier

Ce samedi à 19h, les Verts affrontent l'équipe de Wahbi Khazri dans le chaudron. Dans la même mission maintien, les deux équipes veulent marquer le coup contre un concurrent direct. Alors que les Verts font sans Maçon, Monconduit, Briançon et Nadé, Montpellier a également de nombreuses absences. Akor Adams, Christopher Jullien, Kiki Kouyate, Jordan Ferri, Birama Toure, Khalil Fayad, Othmane Maamma sont absents.