Remercié après plusieurs mois difficiles, Claude Puel, ancien Manager Général de l’ASSE, n’a toujours pas retrouvé de poste depuis. Le castrais passé par Monaco, Lille, Nice, Lyon ou encore Leicester a accordé une interview dans le Progrès. Extraits.

Claude Puel (Ex-Manager Général de l’ASSE) : « Depuis mon départ de Saint-Étienne, j’ai eu de nombreuses opportunités et je n’ai jamais enclenché. J’ai pris un peu de recul pour ma vie de famille, mes petits-enfants, mais je suis toujours passionné. Si je viens à parler de foot, je suis capable de parler pendant des heures. C’est la passion de ma vie. »

Le pari réussi de l’ASSE

Claude Puel (Ex-Manager Général de l’ASSE) : « C’est une bonne chose que le club soit remonté. L’ASSE n’aurait jamais dû descendre. Sa place est en Ligue 1. Il y a différentes méthodes et différentes façons de concevoir un projet pour se maintenir ou remonter. Une direction a été prise pour remonter en deux ans et cela a réussi. »

Ne pas réagir sous pression

Claude Puel (Ex-Manager Général de l’ASSE) : « Il fallait serrer le truc jusqu’à la fin de la saison, se maintenir et après, on savait qu’on avait quinze contrats importants financièrement qui partaient. Cela voulait dire que le club était de nouveau en position d’investir, de se maintenir, d’avoir des jeunes de qualité internationale dans leurs catégories. On pouvait faire quatre à cinq bons transferts pour encadrer ce groupe. Ça, c’est un projet qui avait été expliqué aux dirigeants et devait amener cela avec un passage difficile, bien sûr, de maintien. C’est ce qu’on avait réalisé à Lille, à Nice où on était resté solidaire jusqu’au bout. Les mêmes joueurs qui s’étaient sauvés amenaient ensuite le club à un très haut niveau. Dans un projet, il faut de la continuité, ne pas réagir sous pression. »

Des clubs transformés en laboratoire

Claude Puel (Ex-Manager Général de l’ASSE) : « De plus en plus, les clubs sont vendus à des fonds étrangers ou à des grandes fortunes. Ce qui a priori serait une bonne chose s’il y avait une continuité. Seulement, de manière générale, il y a un turnover très important dans les clubs. »