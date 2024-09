Plusieurs rencontres de joueurs de l’ASSE se déroulaient aujourd’hui avec leur sélection. Zuriko Davitashvili ou encore Kevin Pedro jouaient ce jour. Ils avaient l’intention de prendre du temps de jeu et de la confiance dans l’optique de leur retour dans le Forez. C’est chose faite pour les deux hommes mais surtout pour Kevin Pedro avec l’équipe de France U19.

Kevin Pedro avait déjà connu l’équipe de France en U16 mais n’était plus sélectionné depuis le tournoi du Val de Marne. Il retrouve le maillot tricolore 3 saisons plus tard !

Plus sélectionné depuis l’équipe de France U16

Ce joueur né en 2006 est une des belles surprises de ce début de saison. Pas encore sous contrat professionnel, le défenseur polyvalent arrivé en provenance de Ris-Orangis vit un très bon début de saison. Alors qu’il a intégré la préparation des professionnels seulement lors de la deuxième semaine (après avoir repris avec la réserve), il ne quitte plus le groupe. Régulièrement à l’entrainement, il est l’un des joueurs à avoir le plus jouer lors des matchs amicaux. Il s’est même offert ses premières minutes professionnelles en principauté !

Ce bon début de saison lui ouvre les portes de l’équipe de France U19. Il jouait ce jour contre le Mexique et était titulaire pour cette rencontre. Il s’est offert une passe décisive !

Résumé du match par la FFF

Les Bleuets ont parfaitement lancé la rencontre en concrétisant l’une de leurs premières incursions dans la surface adverse : faute sur Ibrahim Traoré et penalty transformé, du droit à ras de terre à contrepied, par Omar Sissoko (15e). Timothé Viel s’est bien couché sur la première frappe mexicaine (25e) avant le deuxième but tricolore à l’issue d’un mouvement collectif, conclu par un centre en retrait de Daren Mosengo sur Jaydee Canvot pour glisser la balle du plat du pied sous la barre de l’entrée de la surface (27e). L’emprise française s’est traduite par une troisième réalisation du capitaine Yanis Issoufou, d’un croisé du droit dans la surface sur une remise de Kévin Pedro (34e).

En seconde période, une parade de Viel au ras de son poteau (61e) a d’abord préservé l’avance des Bleuets. Elle a manqué de s’accroître grâce à Joan Tincres, seul à six mètres dans l’axe mais enlevant trop sa reprise (74e), puis sur une frappe d’Ismaïl Bouneb déviée in extremis par un défenseur pour échouer au ras d’un poteau (78e). Le score en restera là, sans autre réelle occasion de part et d’autre.