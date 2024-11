L'ASSE retrouve les terrains ce week-end après deux semaines de trêve internationale. Seizièmes de Ligue 1, les Verts accueillent Montpellier (18e) ce samedi (19h) pour le compte de la 12e journée de championnat. Olivier Dall'Oglio a effectué le point sur son effectif en conférence de presse.

Deux équipes en difficulté en Ligue 1

Les hommes d'Olivier Dall'Oglio abordent la rencontre de ce week-end après une défaite dans le derby (1-0). ". Il a manqué ce petit plus. Je suis fier des joueurs qui ont fait honneur à ce maillot, mais il y a beaucoup de déception, de regrets." Conclut le coach Stéphanois après la rencontre. Le technicien garde en mémoire une équipe audacieuse qui a fait douté les Lyonnais à plusieurs reprises. Le technicien stéphanois compte sur des rencontres plus abordables pour prendre des points : ". Il va falloir prendre des points contre des équipes moins huppées, avec moins d’individualités."

Mais sans les trois pris, l'ASSE pointe toujours à la place de barragiste. Les Verts n'ont qu'une maigre marge d'un point sur Le Havre, alors premier relégable. Opposés au MHSC ce samedi, les stéphanois ont l'occasion de remettre les pendules à l'heure. La formation d'un Jean-Louis Gasset tout juste nommé jouit du titre de la pire défense de Ligue 1 (31 buts encaissés en 11 matchs). Pourtant, après cinq défaites consécutives, les Montpelliérains l'ont emporté 3-1 face à Brest avant la trêve. L'effet Gasset ? Seul l'avenir nous le dira.

L'ASSE avec un retour important

Le coach stéphanois peut compter sur une infirmerie qui se vide au fil des semaines. Après plusieurs semaines au placard, Yvann Maçon face à Strasbourg (2-0) et à Lyon (1-0). Ibrahima Wadji a disputé 13 minutes de l'opposition après une énième rechute et Pierre Cornud était du voyage. Une pluie de bonnes nouvelles, alors que Mickaël Nadé devrait rater plusieurs semaines de compétition et que Ben Old est sévèrement touché au genou gauche.

Olivier Dall'Oglio (coach de l'ASSE) : " On a eu peur pour Mickaël Nadé, mais d’ici 3/4 semaines, ça pourrait être bon. Yvann Maçon est forfait lui aussi, suite à une douleur au genou opéré récemment. On enregistre malgré tout des retours, comme celui de Mathieu Cafaro qui n’est plus suspendu. Ça va aussi pour Dylan Batubinsika !"