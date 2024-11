Alors que l’AS Saint-Étienne vit une saison où la moindre performance compte, il est important de pouvoir compter sur un collectif fort. Toutefois, l'apport d'individualités talentueuses permettra également aux Verts de sortir de l'ornière dans laquelle ils se trouvent en Ligue 1. Cela tombe bien, deux joueurs stéphanois se distinguent tout particulièrement depuis le début de saison.

Le football, s'il reste un sport collectif, fait également la part belle aux réussites individuelles. Plusieurs joueurs de Ligue 1 McDonald's se sont déjà illustrés par leurs statistiques, comme dévoilé par le site Ligue1.fr. Bradley Barcola (PSG) domine le classement des tirs tentés (34), des tirs cadrés (18) et des expected goals (xG) avec un total de 6,91. Emanuel Emegha (Strasbourg), quant à lui, affiche un exceptionnel 76,5 % de tirs cadrés, et confirme son efficacité. Junya Ito (Stade de Reims), maître à jouer du club champenois, s’impose avec 36 ballons transmis avant un tir, tandis que Yann Gboho (TFC) règne sur le classement des dribbles réussis (30). Enfin, Andrey Santos (Strasbourg) domine le classement des tacles réussis (24) et les duels gagnés (83).

Parmi ces statistiques sur les performances clés des joueurs de Ligue 1, deux stéphanois dominent également brillent dans des registres bien spécifiques : Dylan Batubinsika et Zuriko Davitashvili.

Dylan Batubinsika, un rempart défensif incontournable en Ligue 1

Dylan Batubinsika s'est rapidement imposé comme un pilier de la défense stéphanoise, et ce, malgré l'arrivée de Yunis Abdelhamid. Hier soir encore, buteur avec sa sélection du Congo, il a prouvé qu'il effectuait un début de saison de belle qualité. Avec 23 interceptions réalisées en 11 rencontres de Ligue 1, le roc stéphanois est tout simplement le joueur le plus efficace dans cet exercice à travers tout le championnat. Fort dans les duels et rugueux dans ses interventions, Batubinsika s'impose au plus haut niveau français. Recruté pour stabiliser la défense en Ligue 2, rien ne permettait de parier sur la réussite de Batubinsika en Ligue 1. Malgré quelques passages à vide, le Congolais apprend vite et est vite devenu un élément incontournable du dispositif d'olivier Dall'Oglio.

Zuriko Davitashvili, nouvelle coqueluche du Chaudron ?

En attaque, Zuriko Davitashvili ne cesse également d'impressionner. Si ses statistiques de tirs peuvent sembler anecdotiques au premier regard (15 tirs tentés depuis l’extérieur de la surface), elles révèlent en réalité une arme précieuse. Le site officiel de la Ligue 1 précise que " Zuriko Davitashvili et Mason Greenwood sont les deux joueurs ayant le plus tiré depuis l’extérieur de la surface (15), pour respectivement deux buts (co-meilleur total avec Gaëtan Perrin, AJA) et un but inscrits. Le Stéphanois a d’ailleurs davantage pris sa chance depuis l’extérieur que l’intérieur de la surface."

Aisance technique, créativité, activité, abnégation : Davitashvili coche toutes les cases du joueur offensif qui très rapidement pourrait devenir la nouvelle coqueluche de Geoffroy-Guyichard. Capable de déstabiliser les défenses par ses dribbles et ses frappes aussi surprenantes qu'imprévisibles, il incarne cette étincelle que l’ASSE cherchait pour dynamiser son secteur offensif.

Confirmer face à Montpellier !

Avec ces performances individuelles, Batubinsika et Davitashvili s’inscrivent comme deux moteurs de l’ASSE dans une saison. Si Batubinsika brille par sa rigueur défensive, Davitashvili apporte cette touche de magie qui peut faire basculer les rencontres.

En vue de la 12e journée, les Stéphanois espèrent que ces deux hommes en forme continueront sur leur lancée pour aider l’équipe à grappiller de précieux points. Montpellier se profile ce samedi et la solidité du Congolais ainsi que les fulgurances du Géorgien ne seront pas de trop pour renverser les hommes de Jean-Louis Gasset.