Le coach de l’ASSE, Olivier Dall’Oglio, s’est présenté en conférence de presse avant la réception d’Auxerre à Geoffroy-Guichard ce samedi à 17 heures. L’entraîneur stéphanois a été interrogé sur plusieurs individualités mais également sur la question du leadership au sein de son vestiaire.

« J’ai demandé à certaines jeunes de prendre des responsabilités »

Olivier Dall’Oglio (coach de l’ASSE) : « Effectivement, il y a eu pas mal de turnover au début de la saison, car on avait beaucoup de blessés et tous les joueurs n’avaient pas été recrutés. Du coup il y a beaucoup de jeunes qui sont apparus. Il y a quand même 11 jeunes du centre de formation qui sont apparus aux entraînements. On a fait une bonne revue d’effectif. Certains d’entre eux sont même apparus en match, ce qui donne l’impression d’un effectif assez large. Mais à présent, l’effectif est un peu plus restreint, et il y a un peu moins de jeunes avec nous. Je pense que l’effectif va se stabiliser.

« Oui, certains joueurs ont pris un peu plus la parole, notamment dans le vestiaire, parce qu’ils se sentent investis d’une sacrée mission. Je ne vais pas citer de noms, mais effectivement, il y a quelques joueurs plus anciens. J’ai aussi demandé à certains jeunes de prendre des responsabilités. Je pense que chacun doit assumer sa part de responsabilité et qu’il doit y avoir beaucoup plus de communication. On doit se dire les choses en face, c’est important, et ça, c’est le rôle de tout le monde. C’est sûr que lorsqu’on a 27, 28 ou 29 ans, c’est plus facile que quand on en a 18. Je le comprends aussi. »

« Mickaël Nadé a surnagé lorsqu’il est entré en jeu à Nice »

Sur Léo Pétrot : « Léo a toujours un impact, c’est un soldat, un guerrier. Il est du club, il est d’ici, et il donne tout. Je pense que de ce côté-là, on ne peut rien lui reprocher. Cela se ressent et, à sa manière, il entraîne les autres. »

« Nous avons un effectif nouveau, qui manque d’expérience pour l’instant. Il faut qu’on aille vite et qu’on bosse dur. On sait que cet effectif a une marge de progression, mais il faut aller la chercher rapidement. Moi, je travaille avec ce groupe et je suis conscient des possibilités. C’est une mission difficile, mais c’est une mission qui est réalisable. »

Sur Nadé : « Micka était impatient de débuter. Il est entré en jeu et avait déjà fait une belle apparition contre Nice, alors que toute l’équipe avait plongé. Lui, il avait un peu surnagé lorsqu’il est entré. Je trouve qu’il a fait une rentrée correcte. On peut même dire qu’il a été décisif, même s’il s’est fait ouvrir l’arcade. Ce sont ces petits plus qui comptent. Micka nous a apporté de la solidité derrière, dont on avait besoin. »

Sur la stabilité au milieu de terrain : « À un moment donné, on a besoin d’automatismes. Et puis effectivement, les joueurs ont besoin de mieux se connaître. Des joueurs comme Mathis (Amougou) ont besoin d’enchaîner les matchs pour progresser rapidement. Pierre (Ekwah) découvre également la Ligue 1 et le groupe, il doit s’adapter assez vite. Donc voilà, ce sont des choix qui ont été faits comme ça. Peut-être que le prochain match sera différent. »