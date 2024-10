Les mois défilent et les galères s’enchaînent pour Ibrahima Wadji. Après une énième rechute, l’attaquant sénégalais n’est toujours pas opérationnel. L’ASSE va tenter de changer de méthode pour le remettre sur pied et de manière pérenne.

Depuis plus d’un an, Ibrahima Wadji rencontre de grande difficulté à retrouver son niveau. Sa première saison avait pourtant laissé présager des jours heureux du côté du Forez. Associé à Jean-Philippe Krasso, le joueur de 29 ans, avait participé à 30 rencontres et inscrit 12 réalisations. Ses qualités physiques dont sa vitesse étaient alors précieuses pour l’ASSE. Laurent Batlles et les Verts comptaient grandement sur lui pour retrouver la Ligue 1.

Les galères de Wadji à l’ASSE

Ses plans ont rapidement été contrariés. Titularisé pour la deux premières rencontres de la saison face, il se blesse sur la pelouse de Rodez le 12 aout 2023. Le point de départ d’une traversée du désert interminable. De retour fin octobre face à Laval, il rechute dans la foulée. Une nouvelle blessure qui l’éloigne des terrains pendant trois mois ! Olivier Dall’Oglio croit pourtant en lui et ne cesse de répéter qu’il attend son retour.

Un retour qui ne se fera jamais sur la durée. Trois matchs en janvier avant une nouvelle blessure face à Dunkerque. Trois matchs en avril avant une énième rerechute en avril. Une situation désespérante pour le joueur comme pour l’ASSE. Pour autant, Olivier Dall’Oglio insiste. Comme un symbole, Ibrahima Wadji inscrit le but qui renvoie les Verts en Ligue 1 sur la pelouse de Metz. Un but qui restera dans l’histoire de l’ASSE.

12 matchs en plus d’un an

Décidé à bien entamer la saison pour découvrir la Ligue 1, l’attaquant sénégalais ne parvient pas à se mettre sur pied durablement. Touché pendant la préparation estivale, il revient et affronte Le Havre et Brest. Puis, il rechute encore. Constamment confronté à des problèmes d’ordres musculaires, Ibrahima Wadji n’aura disputé que 12 rencontres en 14 mois.

L’ASSE entend bien résoudre ce problème médical. L’attaquant sénégalais a été envoyé à Clairefontaine pour se soigner. Il passera trois semaines en centre de rééducation pour se refaire une santé. L’occasion de régler ses problèmes physiques avant de revenir plus fort ? L’avenir le dira.