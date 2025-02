Prêté par l'ASSE en Egyptian Premier League, Mahmoud Bentayg gagne petit à petit sa place du côté du Zamalek SC. L'arrière gauche de 25 ans enchaîne les titularisations depuis quelques semaines et s'est montré décisif hier soir.

Mahmoud Bentayg débarquait dans le forez le 24 août 2023 avec la réputation d'un latéral moderne, costaud dans ses duels et à l’aise techniquement. Pourtant, en une saison, le natif de Casablanca ne dispute que 581 petites minutes sous la tunique verte. Avec seulement 23 apparitions et malgré quelques entrées intéressantes, il ne parvient pas à convaincre KSV cet été. Logiquement, Mahmoud Bentayg est prêté avec option d’achat au Zamalek SC le 2 septembre 2024.

Communiqué du club : "Après avoir disputé 23 rencontres en Vert à l'occasion de sa première saison sous le maillot de l'AS Saint-Étienne, Mahmoud Bentayg (24 ans) prend la direction de l'Égypte et du Zamalek SC, club majeur d'Egyptian Premier League, qu'il rejoint sous la forme d'un prêt avec option d'achat. L'ensemble du club souhaite un bel exercice 2024-2025 au défenseur marocain !"

Depuis son arrivée, le néo-stéphanois semble avoir trouvé ses marques en Afrique. À 25 ans, il a déjà disputé 18 rencontres sous ses nouvelles couleurs. Impactant lors de ses entrées en jeu, Mahmoud Bentayg a notamment remporté la Supercoupe de la CAF le 27 septembre 2024. Selon Foot Mercato, le club égyptien souhaitait même lever, début janvier, l'option d'achat d’un million d’euros incluse dans son contrat.

Mahmoud Bentayg était titularisé ce samedi soir face à Al Ahly à l'occasion du derby du Caire. Mené dans les derniers instants de la rencontre (72e, Bencharki), le Zamalek SC a pu compter sur le latéral gauche. Sur un centre de Gaber, Bentayg a poussé le ballon au fond des filets pour accrocher le match nul (1-1).

Héro de la rencontre, le joueur de 25 ans a été nommé joueur du match.

A night to remember for Zamalek’s Mahmoud Bentayeg! ⚪🏹

The Moroccan left-back was named Man of the Cairo Derby after scoring a crucial goal that secured a valuable point for the White Knights. 🇲🇦#Egypt #Zamalek #AlAhly | #مصر #الاهلي #الزمالك #بن_شرقي #بنتايج #المغرب pic.twitter.com/O3leBgZsfD

— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) February 22, 2025