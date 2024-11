Alors que l'ASSE n'a pas remporté son 125e derby le weekend dernier, le championnat laisse désormais place à la trêve internationale. Du 11 au 19 novembre, les joueurs de l'élite rejoignent leurs sélections respectives pour disputer des oppositions de Ligue des Nations ou de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations.

Stassin, un réveil en deux temps

Débarqué cet été en provenance du KVC Westerlo, Lucas Stassin enfile la tunique verte en toute fin de mercato contre la somme de 10M€. Jamais le club du forez n'avait déboursé une telle somme pour un joueur. "J'ai senti que les dirigeants me connaissaient vraiment." Avoue l'attaquant au micro de So Foot. Convoité par l'AC Milan, l'attaquant de 19 a préféré le club du forez. "On m’a parlé concrètement de ce qu’on voulait faire avec moi. On a discuté de mes points d’amélioration, du projet du club, de tactique, de ma capacité à être très efficace par rapport à mes expected goals".

Pourtant, Lucas Stassin n'a toujours pas ouvert son compteur but cette saison. Titulaire depuis trois rencontres consécutives (Angers, Strasbourg, Lyon), le Belge n'a tiré qu'une seule fois face à l'OL (1-0). Seulement, en panne dans la zone de vérité, Lucas Stassin se révèle tout de même décisif. Le Stéphanois possède le meilleur taux d'actions offensives en Ligue 1 selon le compte X "DATA´Foot".

Le joueur de l'ASSE avec l'équipe A ?

Le natif de Belgique disputait le mois dernier deux rencontres (Hongrie U21, Écosse U21) avec les espoirs belges. Titularisé pour la seconde, l'attaquant Stéphanois a marqué ses premiers buts avec les espoirs belges en octobre.

À nouveau sélectionné pour le match de barrage, le Diablotin rouge s'est entraîné avec l'équipe A, selon une vidéo diffusée ce mercredi par DAZN Belgique. Il a pris part à la séance de façon occasionnelle. Néanmoins, Lucas Stassin disputera bien avec la Belgique Espoirs deux oppositions face à la République Tchèque. Le 15 novembre prochain (20h), puis le 19 novembre (17h30)