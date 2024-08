L’ASSE voit la compétition arrive à grands pas. En effet, dans deux semaines, les Verts partiront en direction de la principauté pour y affronter Monaco. Un premier match de ligue 1 planifié à 21h sur les antennes de DAZN. Avant ça, il reste trois rencontres amicales aux joueurs d’Olivier Dall’Oglio : Grenoble, Getafe et Kiel.

Après avoir réalisé trois premières rencontres convaincantes, l’ASSE n’est qu’à la moitié de ses matchs de préparation. Après Clermont (1-1, but Mouton), Villarreal (3-1, buts Othman et Davitashvili x2) et Montpellier (2-1, buts Sissoko et Gauthier), les Verts joueront au Chambon-sur-lignon à 17h contre le GF38.

De nombreuses absences à l’ASSE

À 15 jours de son retour en ligue 1, l’ASSE ne peut pas compter sur l’intégralité de son effectif. L’intense préparation de ce début de saison a laissé quelques séquelles. En effet, le joueur formé au club Aimen Moueffek est absent pour un problème musculaire. Sa présence pour le match à Monaco est très incertaine. Aussi, Ibrahima Wadji qui est sorti sur blessure contre Villarreal, n’est pas disponible, mais devrait être de retour la semaine prochaine selon les dires de son entraîneur.

Enfin, Olivier Dall’Oglio a composé sans Léo Pétrot, Mahmoud Bentayg, Mathieu Cafaro et Yvann Maçon contre Montpellier. Les quatre hommes sont blessés. Les indisponibilités de Benjamin Bouchouari (Jeux Olympiques) et Mathis Amougou et Ayman Aiki (Euro U19) se rajoutent à l’effectif. Le staff stéphanois doit donc composer et individualisé les protocoles de préparation.

Cafaro de retour à l’entraînement

Alors qu’il était annoncé absent par son coach après Montpellier, Mathieu Cafaro était de retour à l’entraînement de ce vendredi. La réponse quant à sa participation pour la rencontre amicale de demain reste incertaine. Un point sera effectué entre le staff et le joueur afin de prendre la meilleure solution sur son cas. Il n’est pas à exclure que le joueur soit préservé. En effet, le staff préfère faire rater un match à leur joueur plutôt que de les faire forcer et de ne pas pouvoir compter sur eux lors de la première journée à Monaco.

Crédit photo : asse.fr