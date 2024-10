Les points positifs se comptent sur les doigts d'une main après avoir vu l'ASSE se faire surclasser par le Racing Club de Lens ce samedi. Parmi elle, l'entrée remarquée d'Augustine Boakye est à souligner. L'heure du ghanéen est-elle enfin arrivée ?

Augustine Boakye a rejoint l'ASSE cet été, dans le cadre d'un transfert d'environ trois millions d'euros consenti par les dirigeants stéphanois. Ce milieu offensif ghanéen s'est fait remarquer dans le championnat autrichien, où il a brillé sous les couleurs de Wolfsberger.

Malgré une préparation en demi-teinte, il a eu du mal à enchaîner les matchs en raison de plusieurs blessures. Désormais de retour, il pourrait bénéficier de davantage de temps de jeu dans les semaines à venir.

Dall'Oglio (ASSE) compte sur Boakye

Olivier Dall’Oglio a évoqué sa situation lors de la conférence de presse de jeudi dernier :

"Concernant Augustine Boakye, c'est un joueur qui va rapidement retrouver le terrain, mais il a été freiné par des pépins physiques. Il s'est blessé à deux reprises juste avant des matchs, ce qui l'a empêché de s'entraîner normalement. Récemment, il a disputé un match complet avec l'équipe réserve, une première pour lui. Sa préparation a été perturbée et, même en début de saison, il n'a pas pu participer à tous les entraînements. Mais je pense que cela va rentrer dans l'ordre."

Augustine doit s’adapter au rythme du championnat français, ce qui est normal pour un joueur étranger, d'autant plus qu'il est un peu réservé. Cela prend donc un peu plus de temps. C’est un joueur intéressant, mais comme d’autres, il a besoin de temps de jeu pour s’acclimater. Il a cependant l’avantage de parler français, contrairement à certains de ses coéquipiers pour qui nous devons faire appel à un traducteur, que ce soit sur le terrain ou dans les vestiaires, afin qu’ils comprennent bien les consignes et s’adaptent à leur nouvel environnement."

À propos de Boakye et Miladinovic, nous avons discuté avec eux pour leur expliquer qu’ils ont besoin d'accumuler du temps de jeu. Pour les jeunes joueurs motivés, cela ne pose pas de problème. Mais c’est parfois plus compliqué pour les joueurs plus expérimentés. Nous travaillons en étroite collaboration avec le staff de l'équipe réserve pour planifier leur temps de jeu, en prenant en compte les recommandations du staff médical, notamment des deux médecins du centre de formation et des professionnels concernés."

Titulaire face à Angers ?

Pour l'heure, Augustine Boakye n'a disputé que 77 minutes en compétition officielle. Avec la blessure de Ben Old qui annonce une absence de longue durée, le ghanéen offre des possibilités et un profil différent de celui de Mathieu Cafaro. L'ancien rémois peine à convaincre pour son retour en Ligue 1. De quoi voir Boakye titularisé face à Angers ? Une hypothèse qui prend de l'épaisseur.