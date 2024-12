Président de l'ASSE pendant près de 20 ans et supporter du club à vie, Roland Romeyer ne compte pas lâcher Saint-Etienne comme ça. Après la vente survenue en juin dernier, Roland Romeyer a tout de même gardé un rôle majeur. Il est aujourd'hui toujours président d'ASSE Cœur Vert et soutien donc la section de Foot Fauteuil.

La section de Foot Fauteuil de l'ASSE a été créé en 2016. Cela ne fait que huit ans. Pourtant en si peu de temps, l'ASSE s'est fait un nom sur la scène national. Aujourd'hui le club compte trois équipes. Une en Division 1 qui enchaîne une troisième saison consécutive. Une seconde vient tout juste de rejoindre la seconde division. Enfin, une dernière est plus "loisir". C'est au Gymnase de l'Etrat que les entraînements se déroule. La saison se déroule sur plusieurs journées où chaque club joue plusieurs matchs. Actuellement au milieu de tableau du championnat de D1, l'ASSE aura encore de très nombreuses rencontres à disputer.

La montée en puissance de l'ASSE

A la fin de la première saison de l'équipe première en D1 en juin, le coach Pascal Brousmiche confiait :

"C’est l’aboutissement de cinq ans de travail et une récompense pour tous les efforts qui sont faits par l’ASSE et Aésio, la ville de L’Étrat et tous les bénévoles. Quand, en plus, le sélectionneur national vient vous voir pour vous dire que c’est totalement mérité au vu du jeu cohérent qu’on a développé, ça fait plaisir. Comme tous les messages qu’on a reçus de la part d’entraîneurs ou de dirigeants du club. Les joueurs ont été très fiers de toutes ces marques de soutien."

Le message fort de Roland Romeyer

Ce jeudi, dans une interview pour Le Progrès, Roland Romeyer revenait justement sur la création et la montée en puissance du club. « Au départ, nous avions un jeune supporter handi, Maxime, qui nous suivait avec ses parents, même lors des matches à l’extérieur. [...] Et je lui dis qu’il jouerait bientôt à Saint-Etienne car j’allais créer une section de foot fauteuil. Voilà le début de l’histoire ! »

Créer cette section de foot-fauteuil à l'ASSE tenait particulièrement à cœur à Roland Romeyer comme il l'explique « l’AS Saint-Etienne joue toujours un rôle social important dans la ville, le département. [...] L’équipe de foot fauteuil est un bonheur car cela permet à des enfants, des jeunes de pratiquer ce sport,[...] ils ont le sourire, leurs parents ont le sourire, et pour moi, c’est la meilleure des récompenses de les voir heureux ».