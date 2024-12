L’ASSE traverse une crise sportive qui la positionne aujourd’hui en bas de classement de la Ligue 1. Depuis plusieurs mois, les supporters se montrent relativement patients, conscients qu’une remontée dans l’élite ne peut s’accompagner de résultats flamboyants. Toutefois, il y a une grande différence entre se maintenir sans trembler et flirter avec la zone rouge pendant 34 journées.

"10 défaites en 15 matchs, aucune victoire à l’extérieur, gifles historiques, aucun caractère sur le terrain, réveillez-vous pour que l’ASSE reste à sa place : en Ligue 1." Les banderoles déployées par les Green Angels sont explicites. Après la patience, la colère gronde du côté des supporters. En préambule du 32ᵉ de finale de Coupe de France face à Marseille, le Kop Sud a souhaité envoyer un message fort aux joueurs ainsi qu’aux dirigeants.

Le maintien de l'ASSE : oui...

Avec seulement 13 points pris en championnat depuis le début de la saison, Saint-Étienne flirte dangereusement avec la zone rouge. L’objectif de la saison, qui était clair il y a six mois, reste inchangé aujourd’hui : se maintenir en Ligue 1.

À travers leurs messages, les supporters pointent d’abord les résultats sportifs de l’équipe stéphanoise. Dix défaites en quinze matchs, c’est en effet extrêmement inquiétant à quelques journées de la fin des matchs aller. Si l’on estime que le maintien se jouera aux alentours de 34 points, cela signifie qu’il manque encore 21 points à Saint-Étienne. Rien d’insurmontable, mais les prestations actuelles de l’équipe inquiètent beaucoup. La rencontre face à Marseille n’a d’ailleurs pas permis de rassurer observateurs et supporters.

L’autre point soulevé par les supporters est l’attitude des Stéphanois à l’extérieur. En n’obtenant aucune victoire loin de Geoffroy-Guichard, deux questions se posent : les Verts sont-ils capables de déstabiliser leurs adversaires en imposant leur style de jeu et en affichant des qualités suffisantes pour les contrer ? Force est de constater que non. Saint-Étienne se montre absolument inoffensif à l’extérieur. Choisir de subir peut être une stratégie, mais l’incapacité à se projeter rapidement vers l’avant pour contrer ses adversaires est un constat récurrent depuis le début de la saison.

... mais des joueurs qui doivent montrer davantage de caractère !

À domicile, les Verts ne se montrent guère plus rassurants ni dominateurs. En effet, leurs bonnes performances ont souvent été portées par Zuriko Davitashvili. Le Géorgien a notamment brillé lors de la victoire face à Auxerre, où il a inscrit un triplé. Cependant, cet exploit ressemble à un arbre qui cache une forêt bien maigre en termes de buts.

Les blessures n’ont pas épargné les Stéphanois, ce qui explique en partie leurs difficultés, notamment face à des adversaires directs comme Angers. Mais ce ne sont pas les seules raisons. L’attitude des joueurs est également en cause. Les Green Angels l’ont d’ailleurs souligné en pointant du doigt l’absence totale de caractère sur le terrain. Ce constat met en lumière un problème plus profond, d’ordre psychologique, avec des joueurs affectés par les résultats actuels. Il pourrait également être d’ordre managérial, avec un entraîneur qui n’arrivait peut-être plus à transcender son groupe.

Le changement de coach, avec l’arrivée d’Eirik Horneland, pourrait toutefois rassurer les supporters. En effet, le technicien norvégien est réputé pour être un meneur d’hommes, capable d’unir ses joueurs et de les pousser à se dépasser sur le terrain. Cet état d’esprit correspond parfaitement à ce qu’attendent les supporters stéphanois. Cependant, encore faut-il que le talent présent sur le terrain soit suffisant pour répondre aux exigences du nouvel entraîneur.

Il incombe désormais aux dirigeants de renforcer l’équipe lors du prochain mercato afin de répondre aux attentes des supporters : une ASSE qui retrouve sa place en Ligue 1. Le réveil passera inexorablement par là.