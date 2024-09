À l’issue du match nul (2-2) obtenu par l’ASSE à Nantes, Léo Pétrot et le double buteur Ibrahim Sissoko se sont présentés en zone mixte, l’occasion pour les deux stéphanois de faire part de leur soulagement mais également de leur lucidité.

« Mission accomplie à moitié… » pour l’ASSE

Ibrahim Sissoko (attaquant ASSE) : « Mission accomplie à moitié on va dire parce qu’on s’est mangé une claque la semaine dernière, on avait à coeur de repartir avec quelque chose. On aurait espéré mieux, mais le point qu’on prend aujourd’hui est très important, on ne va pas cracher dessus. Je pense qu’il est de bon augure pour la suite, il rassure un peu tout le monde, il donne beaucoup de force et d’énergie à tout le monde. Il faut continuer comme ça, tout simplement. »

« C’est vrai qu’après ce qu’il s’est passé la semaine dernière, on avait tous à coeur de prendre une revanche, de relever la tête et de montrer qu’on n’est pas arrivé ici par hasard. Après rien n’est fait et rien n’est joué, mais après la claque de la semaine dernière, avoir une réaction aujourd’hui c’était une chose qui était normale. »

« C’est un bon point de pris, dans la douleur, on s’est accrochés »

Léo Pétrot (défenseur ASSE) : « On avait à cœur de réagir après la gifle qu’on a pris à Nice, après la semaine qu’on a passée aussi, toutes les réunions qu’on a pu faire au cours de la semaine. Tout ce qu’on a pu se dire entre nous aussi. Donc on avait à cœur de réagir. »

« On est mené 2-0. Pour autant, on ne lâche pas. On arrive à revenir et c’est aussi ça qu’on veut retenir aujourd’hui, c’est la réaction. C’est d’arriver à revenir à 2-0 et c’est de réagir aussi après la gifle qu’on a pris la semaine dernière. C’est un bon point de pris, dans la douleur, on sait que ça a été dur sur la fin. Mais on s’est accrochés. »

« On sait que chaque match sera difficile et qu’on aura besoin de ces valeurs-là tout au long de la saison. Il va falloir s’appuyer là-dessus. On sait qu’on a beaucoup de choses encore à travailler, évidemment. Mais aujourd’hui, on retient ça »

« Un point qui vaut une victoire ? Oui, au vu de tout ce qui s’est passé et au vu de la physionomie du match aussi, on ne va pas se mentir. Maintenant, ça ne fait qu’un point, même si on le prend parce qu’on sait qu’on a beaucoup donné pour aller le chercher. Il va falloir s’appuyer sur ça pour continuer à travailler. Dès samedi parce qu’on a une réception à Geoffroy Guichard et on va bien travailler cette semaine. »

Doublé de Sissoko : « On est très content pour lui, on sait que les attaquants, quand ils marquent, c’est important pour la confiance. C’est quelqu’un qui travaille beaucoup. Tant mieux pour nous, on espère qu’il continue à en mettre et à nous aider le plus possible. »