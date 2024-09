À l’issue du match nul (2-2) obtenu par l’ASSE à Nantes, Olivier Dall’Oglio s’est présenté en conférence de presse. Le coach des Verts a souligné la force de caractère de son équipe pour revenir au score, mais est conscient des faiblesses de son équipe et de l’important travail qu’il reste à accomplir.

« Oui il y a une réaction, le point est très important, la manière aussi mais… »

Olivier Dall’Oglio (coach de l’ASSE) : « Oui, il y a une réaction. Le point est très important. La manière dont on revient aussi. Après on est quand même conscient qu’il va falloir travailler. On s’est mis un peu le feu tout seul aussi. On a pas mal de points à bosser, mais sincèrement félicitations aux joueurs par rapport à ce qu’ils ont réussi à faire. Parce que bon, suite au match de Nice, et là on est mené 2-0, on a quand même des ressources mentales, c’est ce que je viens de dire aux joueurs, assez fortes. Parce que c’est pas évident du tout. Tout le monde nous voyait dans le trou et on aurait pu aussi sombrer. Mais le groupe a résisté. C’est pour ça que je dis que c’est un point très important. Après, dans le jeu, bien sûr, on pourra débattre. Il y a encore pas mal de choses à faire »

Les ressources mentales : « En fait, je les cherchais, surtout. On a besoin d’avoir ça. Si on n’a pas ce bloc collectif, solidaire, ça sera compliqué, on le sait. Aujourd’hui j’ai peut-être vu une naissance de quelque chose et on en avait parlé aussi après Lille, mais là il va falloir confirmer derrière. On a besoin d’être solide, on a besoin de gagner des duels. Et on a vu que sur les buts ou les grosses occasions adverses, c’est qu’on a enchaîné les pertes de duel naïvement. On ne peut pas tout gagner, mais à un moment donné, il faut qu’on soit meilleur sur les duels, sur la puissance que l’on doit dégager pour exister encore plus. Mais un point comme ça, c’est quelque chose qui va nous donner confiance. »

« l’ASSE a eu une forme de rébellion »

La crainte d’un nouveau scénario catastrophe après le 2ème but ? « Ouais, on craint toujours, mais ce que j’ai vu, moi ça n’a pas été ça. Ça a été quand même une sorte de rébellion. On a continué à avancer, on a continué à travailler, ça c’est sûr. On a commencé à garder un peu plus le ballon et à gagner un peu plus de duels. Après peut-être que Nantes a senti qu’ils ont baissé un petit peu de pied et nous on en a profité. Si on avait abandonné, effectivement, on n’aurait pas ramené ce point. Mais c’est une très bonne chose d’avoir pu ramener un point d’ici parce que c’est une équipe solide, une équipe athlétique. Et je le répète, ça sera un point qui va compter. »

« On devra monter le niveau, c’est sûr. On ne pourra pas jouer tous les week-ends comme ça, c’est clair. Il va falloir monter le niveau sur le plan défensif. Je viens d’en parler sur les duels, sur l’agressivité et sur le plan offensif. Je pense que sur le plan offensif, ça viendra. Parce que les joueurs, il y a beaucoup de joueurs nouveaux qui ne se connaissent pas encore assez. Et qui ont besoin de confiance aussi. Les attaquants c’est un petit peu différent. Parce que quand la confiance va arriver, on va voir autre chose. C’est vrai que ce soir on a vu un garçon comme Ben Old qui commence un petit peu à pointer le bout du nez. On a vu que Sissoko avait été solide devant aussi. ça c’est intéressant. Donc j’attends plus bien sûr de tout le monde sur le plan défensif et offensif. »