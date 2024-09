L’ASSE se déplaçait ce dimanche à la Beaujoire pour y affronter les canaris nantais. À cette occasion, les Verts se devaient de laver l’affront niçois (0-8) en repartant avec un résultat positif. Les Verts repartiront avec un point de Nantes grâce à une belle remontée (2-2). Voici les grands gagnants et grands perdants de cette rencontre de la 6ᵉ journée de ligue 1.

Une première demi-heure très difficile

Dépassés à Nice, le week-end passé avec une défaite 8-0 les Verts voulaient réagir ce week-end à Nantes. Mais malheureusement pour les hommes d’Olivier Dall’Oglio tout commence très mal. À peine 10 minutes de jeu, et les Canaris ouvrent la marque par l’intermédiaire de l’ancien Lyonnais Johann Lepenant. Les Verts sont dépassés et n’arrivent à rien pendant près d’une demi-heure.

Mais dans un temps fort, les Stéphanois se créent leur première occasion. Ben Old centre pour Sissoko, mais sa tête passe juste au-dessus de la barre d’Alban Lafont. Les Nantais réagissent et ne sont pas loin de doubler la mise. À cinq minutes de la pause, Renato Augusto effectue une pichenette qui frôle avec le poteau. Heureusement pour les Ligériens, cette occasion ne finira pas au fond. 1-0 pour Nantes à la mi-temps.

Un deuxième acte plus prolifique pour l’ASSE

Les Verts rentrent des vestiaires, déterminés à essayer de revenir au score. Mais Johann Lepenant, toujours, lui fait des siennes. Il dribble la défense stéphanoise au niveau du poteau de corner et adresse une offrande pour Thomas. 2-0 pour Nantes à la 49ème. Mais alors que l’ASSE semble prendre l’eau, un corner va tout changer.

Davitashvili et Old le joue à deux. Le premier centre dans la surface et Sissoko est à la retombée. 2-1 pour les Canaris à la 57ème. Saint-Etienne pousse pour recoller, et sur un corner, Nadé est victime d’un coup de coude. Penalty pour l’ASSE après visionnage de la vidéo. Sissoko s’offre le doublé. 2-2 désormais à la 67ème. Nantes va essayer d’arracher la victoire, en vain. Les Verts ramènent un point de la Beaujoire et ça fait du bien ! Voici les tops et les flops de la rencontre.

Les tops de l’ASSE

Ibrahim Sissoko

Il aura permis à l’ASSE de ramener des points du déplacement à Nantes. Le meilleur buteur des Verts la saison passée a été auteur d’un doublé ce dimanche, inscrivant ses premiers buts avec les Verts dans l’élite.

Une deuxième mi-temps réussie

C’est sans aucun doute l’une des meilleures deuxièmes périodes de l’ASSE depuis son retour en Ligue 1. Plus tranchants dans les duels et plus solidaires, les verts auront inversé la tendance, et réussis à revenir à 2-2, décrochant 1 point important dans la lutte pour le maintien.

Une très belle réaction

Comme cité plus haut, les Verts reviennent de l’enfer. Mené 2-0, ils auront réussi à complètement chambouler l’issue de la rencontre. Alors que les Nantais ont touché le poteau, à 2-0, Ibrahim Sissoko aura décidé de sortir de sa cachette. Inscrivant un doublé en dix minutes permettant aux siens de reprendre un petit peu confiance dans cette saison.

Une belle efficacité offensive

C’est souvent l’inverse qui est mis en avant dans nos tops flops. Mais ce dimanche, l’ASSE aura été particulièrement efficace, en inscrivant 2 buts alors que Nantes semblait maîtriser les débats. Mais pour une fois, ce sont les Verts à qui le scénario aura souri.

Les flops

Encore 2 buts concédés

Ça fait 17 en 6 matchs. Même si près de la moitié auront été inscrits le week-end passé lors de la débâcle à Nice, il est important de souligner que l’ASSE est en très grande difficulté dans ce secteur cette saison, avec une des pires défenses d’Europe statistiquement.

Une défense en perdition au fil des journées

Les week-ends se suivent et se ressemblent pour Olivier Dall’Oglio et ses hommes. Et ce dimanche encore, la défense s’est montrée trop laxiste sur les incursions nantaises, amenant à chaque fois un danger permanent. Il va très vite falloir corriger ça, dès la semaine prochaine, avec la venue d’un concurrent direct pour le maintien : Auxerre, samedi prochain à 17 heures dans le Chaudron.

Quentin Verchère