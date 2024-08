Le début du championnat approche à grands pas, et ce, alors que le mercato ferme le 1ᵉʳ septembre. Ainsi, l’ASSE s’apprête à disputer sa première rencontre, à Monaco, avec un effectif loin d’être complet. Un secteur de jeu s’est très récemment déplumé et devra être renforcé d’ici à la clôture du marché estival. En attendant, Olivier Dall’Oglio fait avec les joueurs qu’il a et n’hésite pas à aller piocher chez les jeunes, voire très jeunes.

La hiérarchie des gardiens chamboulée à l’ASSE

C’était un départ programmé pendant l’été, mais qui s’est concrétisé plus rapidement que prévu. Etienne Green a pris la direction de Burnley et de son pays natal en ce milieu de semaine. Conséquence directe, Issiaka Touré, gardien de la réserve, qui a intégré le groupe professionnel depuis la deuxième moitié de saison dernière, a été propulsé deuxième gardien derrière Gautier Larsonneur. Ce mercredi, à Getafe, dans la banlieue de Madrid, c’est même le portier ivoirien de 19 ans qui a occupé les cages face au club espagnol, Gautier Larsonneur étant malade. Sur le banc, c’est un très jeune gardien qui a joué le rôle du remplaçant.

Un très jeune portier fait son apparition avec les pros

Ce jeune gardien est apparu sur les photos d’entraînement ce vendredi matin. Il s’agit d’Alexis Colombet, membre du groupe formation, et de l’équipe U17, désormais coachée par David Le Moal. Âgé de 16 ans, Alexis Colombet a rejoint l’école de foot de l’ASSE en 2018, après avoir été repéré l’année précédente, à l’âge de neuf ans, lorsqu’il évoluait au FC Roche St Genest. Au Progrès, il déclarait à l’époque : « Je suis dans ce club depuis cinq ans et ça se passe très bien. J’ai été repéré par l’ASSE et je vais m’y entraîner tous les jeudis soir. Depuis le début de la saison, j’ai pris seulement deux ou trois buts sur coup de pied arrêté, ma défense est très bonne ». Alexis Colombet évoluait avec les U16 de manière permanente, mais a pu disputer quelques matchs avec les U17 durant la saison, sous les ordres de Frédéric Dugand à l’époque.

Ce vendredi matin, Alexis Colombet est donc apparu sur les photos de l’entraînement aux côtés d’Issiaka Touré notamment et ce alors que Gautier Larsonneur avait fait son retour à l’entraînement la veille. Reste à savoir si le jeune portier de la région, prendra part au déplacement au nord de l’Allemagne ce samedi pour affronter Kiel.