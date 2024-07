Cette semaine a commencé sur une bonne intensité avec un mardi et un mercredi à double séance. L’ASSE continue donc sa préparation après une grosse semaine de travail du côté du Chambon ! Hier après-midi à 16h, la séance était ouverte au public et a offert quelques indiscrétions.

Mickaël Nadé de retour à l’ASSE !

C’est la bonne nouvelle d’hier. Mickaël Nadé « Mickaz » était de retour sur les terrains de l’Etrat. En effet, l’un des hommes forts de la remontée de l’ASSE en ligue 1 a prolongé son contrat avec son club formateur. Il a prolongé pour 4 saisons et s’est dit ravi de retrouver ses coéquipiers (voir la vidéo ci-dessous).

Plusieurs élements sont à retenir de la séance. Certains jeunes ont participé à la séance, et pas que ceux qui étaient au stage. En effet, selon EVECT, Marwann Nzuzi, Maedine Makhloufi, Kevin Pedro, Beres Owusu et Antoine Gauthier étaient de la partie. Enfin, un autre nouveau visage était également présent, il s’agit du gardien de but Mateo Houngbo-Civier. Il est le premier joueur de la génération 2007 à s’entraîner avec le groupe professionnel !

🤗 Mickaz est un homme heureux après avoir retrouvé ses copains ! pic.twitter.com/VG7qHij0B1 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 24, 2024

Qui es-tu Matéo Houngbo-Civier ?

Le jeune gardien né en 2007 était donc à la séance des professionnels ce mercredi lors de l’opposition entre les deux équipes. Il se relayait avec Gautier Larsonneur et Etienne Green.

International U16 français, ce gardien de but profite de l’absence d’Issiakia Touré pour intégrer le groupe professionnel de l’ASSE aux entraînements. Aperçu sur la vidéo publiée par le club du but de Zuriko Davitashvili (voir ci-dessous). Ce gardien qui figure comme numéro 4 ou 5 dans la hiérarchie cette année (Boubacar Fall- Noa Delacroix) jouera essentiellement avec le groupe réserve et U19. Toutefois, il goute déjà aux séances de haut niveau, un point positif pour accélérer sa formation et sa progression.

Crédit photo : asse.fr