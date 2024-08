Après deux ans d’absence, l’ASSE retrouve la Ligue 1 samedi 17 août avec un déplacement à Monaco (21 h). En Europe, certains championnats ont déjà repris et deux anciens Verts se sont déjà illustrés.

Zaydou Youssouf et Famalicao frappent un gros coup d’entrée

Zaydou Youssouf surfe sur sa saison dernière. Au Portugal, l’ancien Stéphanois s’éclate et ça se voit. Arrivée du côté de Famalicao l’été de la relégation, le milieu de terrain a pris une autre dimension la saison dernière. Auteur de deux buts et une passe décisive, il a participé à 34 des 37 matches disputés par son équipe, soit 2 155 minutes et 90 % du temps de jeu disponible.

Et la saison 2024-2025 démarre sur les chapeaux de roues pour Zaydou Youssouf. Opposé au Benfica, un des grands favoris au titre, Famalicao, comme en fin de saison dernière (5 mai), s’est imposé deux buts à zéro. Et comme en fin de saison dernière, l’ancien Vert a de nouveau trouvé le chemin des filets ! Buteur à la 85e minute, Zaydou Youssouf a assuré la victoire à son club, une grosse performance pour démarrer la saison.

Une ancienne pépite de l’ASSE s’illustre au Luxembourg

En plein questionnement la saison dernière, où il était sans club après un passage au Puy raté, Bilal Benkhedim tente de se relancer au Luxembourg. À 23 ans, l’ancien Stéphanois, vainqueur de la Coupe Gambardella en 2019, a signé du côté de Dudelange, en première division. Si sa nouvelle aventure a mal commencé, avec une lourde élimination en barrages de l’UEFA Conférence League face à Häcken (12-3 au cumulé), la saison de BGL Ligue démarre mieux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par F91 Dudelange (@f91_diddeleng)

Après une entame de championnat bien négociée face au SC Bettembourg, avec une victoire 0-3 où Bilal Benkhedim a joué 84 minutes, la deuxième journée est encore meilleure pour l’ancien Vert. Une nouvelle titularisation, une nouvelle victoire 3-0 face au Victoria Rosport et surtout un premier but sous ses nouvelles couleurs. Buteur à la 73e minute, l’ancien de l’ASSE a profité d’un centre en retrait pour marquer d’une belle demi-volée. Un début d’aventure prometteur pour un joueur dont la carrière n’a jamais vraiment débuté.