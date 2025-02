La déroute de l'ASSE face à l'Olympique de Marseille (5-1) met une nouvelle fois en lumière les difficultés récurrentes d'un effectif encore en quête d'automatismes. Les choix d'Eirik Horneland sont contraints par les absences et la forme inconstante de certains joueurs. Ainsi, des joueurs comme Pierre Cornud, peu utilisé jusque-là, commencent à gratter du temps de jeu, profitant d'un secteur défensif en souffrance.

Une défense remodelée constamment à l'ASSE

Faute de solution au poste de latéral droit, Léo Pétrot a été repositionné dans ce couloir. Une adaptation forcée qui reflète un manque criant de profondeur dans l'effectif stéphanois. Pendant ce temps, Gautier Larsonneur reste l'incontournable du onze avec 1 980 minutes disputées en 22 matchs, symbolisant la stabilité d'un poste qui, lui, ne souffre pas d'alternance. En charnière, Dylan Batubinsika (1 721 minutes) et Mickaël Nadé ( 1 226 minutes) figurent parmi les joueurs les plus utilisés.

Un milieu en recomposition

Le départ de Mathis Amougou pour Chelsea et la longue absence d'Aimen Moueffek obligent Horneland à trouver de nouvelles solutions au milieu de terrain. Florian Tardieu commence à enchainer les matchs (12 apparitions, 3 titularisations, 358 minutes jouées) alors que Louis Mouton, en perte de vitesse, voit son temps de jeu réduire progressivement (894 minutes en 17 matchs). Dans ce contexte, Benjamin Bouchouari (1 152 minutes) et Pierre Ekwah Elimby (1 585 minutes) restent des piliers, mais le secteur manque encore d'un vrai chef d'orchestre.

Des attaquants en mal d'efficacité

Devant, les rotations s'intensifient, mais l'efficacité laisse à désirer. Lucas Stassin a été le plus sollicité avec 1 104 minutes en 19 matchs, tandis qu'Ibrahim Sissoko (808 minutes en 16 matchs) peine à séduire Horneland. Le coach tente de jongler entre Augustine Boakye et Irvin Cardona. Ce dernier a rendu une copie intéressante ce samedi et postulera une place de titulaire face à Angers.

L'ASSE continue donc de chercher la bonne formule, mais le manque de stabilité dans les compositions et les repositionnements forcés illustrent les limites d’un effectif mal calibré pour jouer les premiers rôles.