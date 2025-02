Victor Petit, dont la trajectoire à l'ASSE n'a pas été celle escomptée, s'est ensuite exporté en Bretagne avant de rebondir en Suisse, où il a réellement commencé sa carrière professionnelle en 2e division. Ses performances lui permettent aujourd'hui de rejoindre un club plus huppé de ce même championnat, qui joue la montée. Victor Petit va-t-il enfin toucher du doigt un championnat d'élite européen ?

Victor Petit fait partie de cette génération qui a remporté la Gambardella sous les ordres de Razik Nedder et Laurent Batlles, de quoi donner envie à l'ASSE de lui faire signer un contrat professionnel de 3 ans à l'époque. Cependant, comme le club stéphanois en a eu l'habitude ces dernières années, un contrat pro ne signifie pas forcément que le joueur va endosser le maillot des pros... Ainsi, à l'issue de son contrat, il a rejoint le Stade Rennais en 2022. Après une année en Bretagne, il s'envole pour Nyon, où il évolue pendant 18 mois. Avec 3 buts et 4 passes décisives et 51 rencontres jouées, Victor Petit a démontré sa valeur. De quoi pousser l'Étoile de Carouge à l'attirer dans ses filets. Elle pourra désormais compter sur l'ancien Chambérien pour viser son objectif de montée en Super League suisse. À Victor Petit de faire jouer son excellente patte gauche...

Bienvenue Victor

Le joueur de nationalité française, en provenance du Stade Nyonnais, vient renforcer l’effectif carougeois.

Pour rappel, PETIT est passé par l'ASSE et le Stade Rennais avant de rejoindre la Suisse où il est arrivé au Stade Nyonnais durant l’été 2023.

Victor PETIT, qui connait sa deuxième saison en Challenge League, a disputé 19 matchs cette saison. Il a été l’auteur d’un but et il a délivré deux passes décisives. Il connait donc parfaitement la Challenge League.

Crédit photo : ASSE