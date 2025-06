Le groupe professionnel de l'ASSE est de retour au Centre sportif Robert-Herbin depuis jeudi dernier. Un groupe de moins de vingt joueurs est à la disposition d'Eirik Horneland et de son staff. Plusieurs jeunes ont la chance de faire partie de l'effectif en ce début de préparation. Un nouvel élément issu du centre de formation a pu lui aussi goûter à une séance avec les professionnels, ce mardi.

Depuis un peu moins d'une semaine, Jules Mouton, Beres Owusu (retour de prêt de QRM), Issiaka Touré et Lassana Traoré ont pu s'entraîner avec le groupe professionnel. Ces jeunes joueurs ont été rejoints samedi dernier par Luan Gadegbeku, de retour de vacances après un rassemblement avec l'Equipe de France U18. Nadir El Jamali, Djylian N'Guessan et Paul Eymard sont également attendus demain.

Delacroix doit franchir un cap

Mais c'est un jeune gardien qui a fait son apparition à l'Etrat hier, afin de prendre part à l'entraînement aux côtés du groupe Ligue 2. Né en 2006, le portier Noa Delacroix a en effet été appelé par le staff pour la séance de ce mardi. Reste à savoir si l'occasion se représentera prochainement pour lui.

La hiérarchie des gardiens paraît effectivement établie mais pourrait légèrement évoluer au cours de l'été. Si l'ASSE scrute le marché des jeunes gardiens et avait sondé Robin Risser (Strasbourg, prêté au Red Star cette saison), la doublette Gautier Larsonneur - Brice Maubleu semble avoir de grandes chances d'être reconduite. Derrière, Noa Delacroix pourrait avoir une carte à jouer. Actuellement numéro 4 dans la hiérarchie, le portier arrivé au club en 2023 en provenance de Versailles peut espérer devenir titulaire en réserve et ainsi être promu numéro 3. Cela dépendra de l'avenir d'Issiaka Touré, de deux ans son aîné et disposant de plus de références au niveau National 3. L'ancien toulousain, recommandé par Jérémie Janot avant sa signature, est en effet disponible sur le marché pour un prêt. À suivre dans les prochaines semaines...