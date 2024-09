Humiliés 8-0 contre Nice, les Verts ont vécu une soirée cauchemardesque. Aucun stéphanois, excepté le coach de l’ASSE Dall’Oglio, ne s’est présenté à l’issue du match en zone mixte. Les niçois ont eux réagi et se sont montrés très satisfaits de leur large victoire. Extraits.

Tanguy Ndombele (après Nice-ASSE)

« Tout s’est bien passé aujourd’hui. On ne va pas se plaindre. Mettre 8-0 ça n’arrive pas tous les jours ! Le plus important, c’était de prendre les trois points et de réagir après Marseille. Je pense qu’on la fait de la meilleure des manières surtout que c’était l’anniversaire du club. Je ne pense pas qu’on pouvait faire mieux en tout cas ! Ça fait toujours plaisir en tant qu’ancien lyonnais et j’espère que les lyonnais sont contents (rires). Ça fait toujours plaisir de marquer d’autant que c’est à domicile. Après comme je l’ai dit, le plus important ça reste les trois points au-delà du 8-0 donc on est content. C’est de bon augure pour la suite, on part avec de la confiance. C’est un autre style de match qui nous attend contre la Real Sociedad qui est une grosse équipe, de niveau européen. On va y aller avec nos armes et on verra comment ça va se passer. »

Moïse Bombito : « Les voir faire autant la misère à l’équipe adverse, on est très content »

« Je suis toujours étonné de la qualité qu’ils ont à l’entrainement. Moi, j’ai vraiment de la misère à les défendre. Les voir mettre autant de magie et faire la misère à l’équipe adverse donc très content pour nos attaquants. C’est sûr que ça doit être compliqué, après, c’est un match de football, c’est le jeu à l’inverse, il aurait fait pareil. Tout ce qu’on avait besoin de faire c’était de marquer le plus de buts possibles et de rester concentré. Les fans sont contents et le coach aussi. On doit rester humble car ce n’est que 3 points que tu gagnes 1-0 ou 8-0 ça reste 3 points. On a beaucoup d’objectifs cette année et on a un grand match à jouer mercredi. Très content d’être ici en tout cas. »