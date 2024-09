Lucas Stassin, la recrue la plus chère de l’ASSE, a joué ses premières minutes sous le maillot vert ce vendredi contre Lille. Portrait d’un joueur qui rêve grand !

Son papa ne voulait pas qu’il aille à Anderlecht

Justement roué au circuit du football professionnel, son papa Stéphane Stassin ne voulait pas la même destinée pour son fils. Malheureusement, le destin en a choisi autrement et Lucas est un mordu du ballon rond. Il avait d’ailleurs ignorer à plusieurs reprises les tentatives de recrutement d’Anderlecht. « Je ne voulais pas, mais un jour le directeur du centre est allé directement voir Lucas pour lui dire qu’il voulait le signer, et Lucas est venu me voir tout content. Je ne pouvais plus lui dire non (rires) ».

Un papa qui voulait protéger son fils. Un papa surtout éducateur au club qui veut éviter à son fils l’inconfort d’être le fils de. « Je lui ai dit : “Anderlecht, c’est compliqué. Papa entraîne là, et il y a joué. Les gens ne vont peut-être pas être gentils avec toi et dire que tu joues là à cause de ton papa”. Et il m’a répondu “papa, si ça ne marche pas à Anderlecht, j’irai ailleurs, Eden Hazard n’a pas joué à Anderlecht non plus”. »

Des statistiques à la Romelu Lukaku pour Lucas Stassin (ASSE)

La suite donnera raison au fils. Il gravit les étapes au sein de l’académie belge et se distingue.

« À Anderlecht, on disait qu’on n’avait pas vu de jeune mettre autant de buts que Lucas depuis Lukaku. C’était 40 ou 50 buts par saison, alors que les attaquants des autres générations tournaient à 15 ou 20 buts. Et Lucas n’avait pas la domination physique de Lukaku. Épais comme un cure-dent, il marquait contre des adultes puisqu’il a ensuite été le meilleur buteur des U21 alors qu’il avait 16 ans puis de la réserve (D2) à 17 ans. Il a cette qualité innée, c’est incroyable, le ballon revient toujours sur lui », raconte son papa, éducateur à Anderlercht.

Un joueur qui aura à cœur de réaliser une grande carrière. Nous lui souhaitons déjà de faire de grandes choses à l’ASSE pour celui qui voit en l’avenir en grand !