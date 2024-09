Les séquelles sont encore présentes, les plaies béantes, et les coeurs meurtris après la soirée cauchemardesque vécue hier par les stéphanois à Nice. L’humiliation est totale après que les Verts se sont inclinés 8 à 0, une performance tristement historique. Un début de fossé semble se creuser entre l’équipe de l’ASSE et ses supporters.

Dall’Oglio présente ses excuses aux supporters de l’ASSE

Ils ont été 350 (environ) à se déplacer à Nice et à prendre place dans le parcage de l’Allianz Riviera ce vendredi soir pour soutenir leur équipe et clamer leur amour de Sainté. Oui mais voilà, la soirée a rapidement tourné au cauchemar et celui-ci n’a fait que s’empirer. Le 6ème but niçois a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour les groupes de supporters, qui avaient déjà anticipé et qui avaient déjà débâché. Le parcage s’est alors très rapidement vidé, preuve de l’ampleur du sentiment d’humiliation et de honte ressenti par ces supporters qui consentent à d’importants sacrifices chaque semaine.

Au-delà de ces vaillants supporters qui ont fait le déplacement, ce sentiment a été partagé par des milliers de supporters à travers le pays et même au-delà, qui ont très certainement eu un sacré mal de crâne ce samedi matin au réveil.

En conférence de presse après la rencontre, Olivier Dall’Oglio, a tenu a présenté ses excuses aux supporters, chose assez rare pour être soulignée, bien que cela ne soigne en rien la tristesse et la frustration de ces derniers :« Aujourd’hui, je comprends la réaction des supporters. Je m’en excuse auprès d’eux parce que je sais que c’est très dur parfois de se déplacer, de venir nous supporter. Ils le font avec ferveur. Aujourd’hui, on n’a pas été à la hauteur. »

Une banderole hostile à l’entrée du centre d’entraînement

De retour à l’Etrat ce samedi matin pour débriefer ce naufrage et le décrassage habituel, les joueurs et le staff de l’ASSE ont pu à nouveau mesurer la déception qu’ils ont pu procurer chez leurs supporters. En effet, un tag les attendait à l’entrée du Centre Sportif Robert-Herbin, avec un message explicite : « 8-0, Allez vous faire E****** !!! ».

Il est important de noter que ce message n’a pas été signé et donc qu’il n’est attribuable à quiconque. Néanmoins, ce message est de nature à s’interroger sur l’hypothèse d’un début de frustration de supporters ? De là à parler d’une gronde, il n’y a qu’un pas. Reste à savoir combien de supporters prendront à nouveau la route le week-end prochain pour traverser la France et encourager les Verts à Nantes, et quel accueil ils leur réserveront depuis le parcage.