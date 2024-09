Une seule victoire pour l’ASSE depuis le début de saison, mais surtout 15 buts encaissés pour un seul marqué. Le navire Stéphanois coule pour son retour en Ligue 1. Un des éléments de la charnière centrale devrait retrouver les siens dans les prochaines semaines.

Batubinsika peine à lancer sa saison

Stéphanois depuis juillet 2023, Dylan Batubinsika a retrouvé les terrains français sous les couleurs de l’ASSE. Rapidement titulaire dans la charnière centrale au côté d’Anthony Briançon, le défenseur a tout de même dévoilé quelques carences durant la dernière partie de saison. Pour sa découverte de l’élite, le défenseur de 28 ans était attendu au tournant aux côtés de l’expérimenté Yunis Abdelhamid.

Pourtant, après cinq journées de championnat et cinq titularisations, le bilan est loin d’être positif pour le défenseur congolais. Systématiquement aligné depuis le début de saison, le duo Abdelhamid-Batubinsika encaisse 15 pions en cinq oppositions seulement. Saint-Étienne possède ainsi la pire défense du championnat à égalité avec Montpellier. Dylan Batubinsika provoque même un contre-son-camp dès la quatrième minute de jeu lors de la déroute à Nice (8-0).

Le défenseur de l’ASSE avec le Congo

Saint-Étienne doit encore affronter Nantes (29 septembre, 17h) et Auxerre (5 octobre, 17h) avant d’aborder la prochaine trêve internationale. Les sélections sont autorisées à rappeler leurs joueurs du 7 au 15 octobre 2024 afin de disputer diverses compétitions.

Appelé par Sébastien Desabre en septembre dernier pour disputer les éliminatoires de la CAN 2024 (vs. la Guinée puis le Congo), Dylan Batubinsika rejoindra les Léopards dans les prochaines semaines. Le défenseur participera à un stage du 10 au 15 octobre prochain à l’occasion de la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2025. En effet, la République démocratique du Congo sera opposée à l’Éthiopie à l’occasion d’une double confrontation les 10 et 15 octobre prochain.

Dylan Batubinsika retrouvera par ailleurs son ancien coéquipier Nathanël Mbuku, désormais joueur du Dinamo Zagreb en Croatie.