L'ASSE a obtenu son accession en L1 après deux ans dans l'antichambre du football français. Après 18 mois avec Laurent Batlles, c'est finalement la venue d'Olivier Dall'Oglio qui a permis le retour des Verts dans l'élite française. Une montée qui a forcément engendré quelques changements.

Un retour en août 2023

Après avoir porté le maillot de l'ASSE à 321 reprises comme joueur, Romain Hamouma est parti faire une dernière pige en ligue 1 à Ajaccio. Comme le stipulait son contrat, il avait une possibilité de reconversion au sein de son club de cœur. C'est donc en toute logique qu'il fait son retour après avoir raccroché les crampons sur une deuxième relégation lors de ces deux dernières saisons comme joueur.

Comme l'attestait le site officiel en octobre 2023 : "De retour au Centre sportif Robert-Herbin depuis la fin août, l'iconique numéro 21 a, pour la première fois, enfilé le maillot noir du staff et intégré le Centre de formation de l'AS Saint-Étienne comme entraîneur des attaquants. Les jeunes joueurs de la catégorie U15 jusqu'au groupe Réserve profitent désormais des conseils avisés du meilleur buteur du club au XXIe siècle."

Après un an dans ce rôle, l’ancien numéro 21 a été promu au sein du staff d’Olivier Dall’Oglio. La majorité des attaquants de l’ASSE font leurs premiers pas en Ligue 1, et le club a donc choisi cet ancien joueur pour qu’il apporte son expérience du championnat.

Hamouma intègre le staff des pros de l'ASSE

Malgré une seule et unique saison, il intègre le groupe professionnel à la demande d'Olivier Dall'Oglio. Régulièrement sollicité pour les attaquants (Davitashvili, Stassin, Sissoko, Boakye and co), Hamouma distille de nombreux conseils. Mis en avant par le service communication lors des insides proposés chaque semaine, l'ancien caennais apporte une touche différente à cet effectif. Fort de son expérience européenne sous le maillot Vert, il s'investit beaucoup dans le staff stéphanois.

Présent sur le banc, il apporte des informations en temps réel au coach Dall'Oglio grâce à la tablette. Il revisionne les actions immédiatement pour comprendre et avoir l'analyse la plus juste possible. L'opportunité de donner le maximum d'informations au coach pour qu'ils prennent les meilleures décisions possibles au fil de la rencontre.

Apprécié des joueurs et grandement investit, Romain Hamouma prend de l'importance dans ce staff et fera tout pour aider le coach actuel à réussir avec cet effectif ! C'est en tout cas tout le mal qu'on souhaite à l'équipe.