L’ASSE affrontait Le Havre pour la seconde journée de championnat de ligue 1. Pour cette première à Geoffroy Guichard sous l’ère Kilmer Sports (une délégation était présente en tribunes), le chaudron était amputé de ses deux poumons. Voici les tops et flops de la rédaction.

Résumé de ce ASSE-HAC

C’était le grand retour des Stéphanois dans le chaudron. Malheureusement amputés de leurs deux kops, les hommes d’Olivier Dall’Oglio voulaient néanmoins redonner le sourire à leurs supporters. Mais après un premier quart d’heure où rien ne se passe, c’est le Havre qui se montre dangereux. Nzuzi perd le ballon et les ciels et marines montent au pressing, Abdelhamid puis Larsonneur sont mis à contribution. Quelques minutes après, nouveau danger sur la défense verte, Toure voit sa tête passer au-dessus de la barre stéphanoise.

Les Verts réagissent, Cafaro tente sa chance, mais il heurte la barre. Les stéphanois poussent, Nzuzi est trouvé dans son couloir droit, adresse un centre millimétré pour Cafaro, qui place une tête dans les gants de Desmas. 0-0 à la pause.

Tout va ensuite s’accélérer en seconde période

Cette fois, pas de round d’observation, les deux équipes mettent plus d’intensité. Et c’est l’ASSE qui se procure la première occasion de la seconde mi-temps. Sur un corner vert, Amougou est à la retombée d’un ballon qui traine dans la surface, mais sa frappe n’est pas cadrée. Le Havre, a besoin de points, après sa défaite au PSG, et met les ingrédients nécessaires. Appiah, entré à la pause, est pris dans son duel et fait une faute. Penalty pour le HAC transformé par Touré. 1-0 pour les hommes de Didier Digard. Et quelques minutes après, sur un corner concédé par Abdelhamid, Sangante double la mise et refroidit le chaudron. 2-0 pour les Havrais. Le score en reste ainsi, l’ASSE concède sa deuxième défaite consécutive. Prochain match, samedi prochain à 17 heures, face à Brest.

Les Tops de l’ASSE

Mathis Amougou

Déjà homme fort à Monaco, le week-end dernier, le jeune milieu de terrain avait de nouveau la confiance de ODO. Et il lui a de nouveau rendu, en étant, l’une des rares satisfactions de ce match. Il aurait même pu inscrire son premier but de la saison, mais sa frappe n’a pas attrapé le cadre.

Mathieu Cafaro

Il aura été l’un des seuls attaquants à véritablement tenter sa chance ce samedi soir. Virevoltant sur son côté gauche, Mathieu Cafaro a posé beaucoup de problèmes à la défense havraise. Malheureusement pour lui et pour le peuple vert, il n’aura pas su concrétiser ses belles occasions. Mais au moins, lui aura tenté des choses…

Les entrées de Boakye et Wadji

Les deux hommes auront tenté de bousculer une défense du HAC bien en place. Avec leur vitesse, ils ont su se mettre au service du collectif. Rentré à la place de Sissoko et Tardieu, les deux hommes auront beaucoup plus apporté que leurs deux prédécesseurs.

Les flops

Zuriko Davitashvili

Déjà face à Monaco, l’ancien bordelais était dans nos flops de la rencontre. Même scénario ce samedi soir, le Géorgien n’a pas su montrer toute sa palette technique. Il vit des débuts difficiles sous les couleurs de l’ASSE en Ligue 1. Il va falloir vite se ressaisir, pour Davitashvili s’il veut conserver sa place dans le 11 de départ.

Marwann Nzuzi

Comme le week-end dernier, lui aussi a été en grande difficulté. Il a mis en danger l’ASSE à plusieurs reprises avec des pertes de balles successives. Dont une qui aurait pu amener un but adverse. Le jeune latéral a beaucoup de mal pour ces débuts en pro sous les couleurs vertes.

Le manque d’efficacité offensive

C’est un problème récurrent à l’ASSE saison après saison. Trop souvent, les attaquants stéphanois vendangent devant les buts adverses. Et ce samedi soir, le peu d’occasions que les Verts ont eues auraient dû finir au fond. D’abord Cafaro avec une tête pas assez puissante qui n’inquiète pas Desmas, et ensuite Amougou au point de penalty qui n’attrape pas le cadre. Il va falloir faire beaucoup mieux, samedi prochain, face à Brest.

Quentin Verchère