Yunes Abdelhamid, défenseur central arrivé en provenance de Reims durant le mercato estival, était titulaire à Monaco. Un choix qui a surpris Adrien Ponsard, invité sur le Sainté Night Club aux côtés d’Alexandre S., de Peuple-Vert.fr.

Yunes Abdelhamid est arrivé pour apporter toute son expérience à une ASSE qui vient de rejoindre la Ligue 1. Sa présence à Louis II, face à Monaco, était donc attendue. Pourtant, lors du SNC, Adrien Ponsard a souligné l’absence de Mickaël Nadé qui avait constitué une doublette solide, en compagnie de Batubinsika, en fin de saison dernière.

Adrien Ponsard, ex-joueur de l’ASSE : « Ce qui m’a surpris, c’est de voir Nadé sur le banc. Il a réalisé une très bonne saison l’an passé, surtout en fin de saison lorsque Dal’Oglio est revenu et l’a réintégré en lui redonnant confiance. Le voir relégué sur le banc m’a semblé un peu étrange, mais bon, ce sont les choix de l’entraîneur, et il faut les respecter. nAbdelhamid est un très bon joueur, mais il n’a pas été à son avantage lors de ce match. Sur le but, il est mal placé, ce qui est surprenant compte tenu de son expérience. C’est le genre d’erreur qui peut arriver, surtout en fin de match, mais cela montre aussi qu’il manque de puissance devant. »

« Mettre Abdelhamid sur le banc aurait envoyé un signal fort »

Alexandre S., Responsable de Peuple-Vert.fr : « C’est sûr qu’Olivier Dal’Oglio a dû réfléchir à l’impact d’un tel choix. Mettre Abdelhamid sur le banc aurait envoyé un signal fort, surtout que c’est un joueur d’expérience sur lequel on compte. Nadé, lui, a commencé sa préparation en retard à cause de sa signature tardive, donc ce choix de le laisser sur le banc peut se comprendre. Mais avec la fin de saison qu’il a eue aux côtés de Batubinsika, je pense qu’il aurait pu être une option à la place d’Abdelhamid. »