L’ASSE a parfaitement réagi face à Rodez (2-0) pour reprendre la tête de la Ligue 2. Buteur, Thierno Ballo a apprécié la soirée vécue à Geoffroy-Guichard et affiche déjà une volonté claire avant le choc face au Red Star.

Le scénario aurait pu être différent. Quelques heures avant le coup d’envoi à Geoffroy-Guichard, le Red Star s’était provisoirement installé dans le fauteuil de leader en s’imposant à Clermont (3-2). L’ASSE devait donc répondre sur le terrain. Les Verts n’ont pas tremblé et ont signé une sixième victoire en huit journées de Ligue 2.

Thierno Ballo a rapidement remis les Stéphanois sur les bons rails. L’attaquant a ouvert le score à la 15e minute après avoir pourtant manqué une énorme occasion quelques instants plus tôt. Augustine Boakye a ensuite signé un superbe deuxième but au retour des vestiaires. Une réalisation qui a définitivement permis aux Verts de prendre le large.

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Thierno Ballo savoure la victoire de l’ASSE

Après la rencontre, Thierno Ballo a forcément retenu l’essentiel. Le succès. Mais aussi l’ambiance dans un Geoffroy-Guichard à guichets fermés.

« C’était magnifique ce soir, les supporters n’ont pas arrêté de chanter, ils ont toujours été derrière nous », a confié l’attaquant stéphanois au Progrès.

Le buteur est également revenu avec lucidité sur son début de match. Avant de trouver la faille, Ballo avait eu une première grosse opportunité qu’il aurait aimé convertir. « Je pense que je dois marquer sur ma première occasion, c’était plus facile que sur le but », a-t-il reconnu.

Une réaction qui résume bien l’état d’esprit affiché par l’ASSE. Les Verts n’ont pas forcément livré une rencontre parfaite. Rodez a eu des situations dangereuses après la pause et Gautier Larsonneur a dû s’employer à plusieurs reprises pour préserver l’avantage stéphanois.

Mais l’essentiel est là. L’ASSE a gagné. Et elle a récupéré la première place.

Les Verts déjà tournés vers le Red Star

La victoire face à Rodez prend une dimension supplémentaire avec le classement. Le Red Star avait mis la pression sur les Stéphanois en prenant provisoirement la tête quelques heures avant leur rencontre. Les Verts ont répondu de la meilleure des manières.

Ils vont désormais retrouver directement leur dauphin. Le prochain déplacement de l’ASSE aura en effet une saveur particulière puisque les hommes de Ian Cathro se rendront sur la pelouse du Red Star. Un choc au sommet qui permettra aux Stéphanois de défendre leur fauteuil de leader.

Thierno Ballo refuse toutefois de se focaliser sur l’adversaire. Son discours est clair : les Verts doivent avant tout continuer à avancer.

« On est focus uniquement sur nous. Si on travaille, si on continue comme ça, on verra ce qu’il se passe en fin de saison », a expliqué l’attaquant.

Le message est important. Malgré la pression du Red Star et l’enjeu du prochain rendez-vous, l’ASSE veut garder la tête froide. La saison est encore longue et le championnat de Ligue 2 peut rapidement évoluer.

Ballo a également eu un mot pour Augustine Boakye, auteur d’un véritable bijou pour doubler la mise. « Augustine, je sais ce qu’il peut faire. Son but, c’est normal pour lui. Et moi, j’essaye d’aider l’équipe », a-t-il lancé.

Une déclaration qui traduit aussi la force du collectif stéphanois. Breum a délivré les deux passes décisives, Boakye et Ballo ont fait trembler les filets, tandis que Larsonneur a répondu présent dans les moments chauds.

L’ASSE a donc repris son trône. Et elle s’apprête désormais à le défendre directement chez son dauphin. Le rendez-vous face au Red Star s’annonce déjà comme l’un des premiers grands tournants de la saison des Verts.