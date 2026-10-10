L’AS Saint-Étienne (ASSE) recevait Rodez ce samedi soir à l’occasion de la huitième journée de Ligue 2. Les hommes d’Ian Cathro se devaient de renouer avec le succès pour le retour de la trêve internationale après n’avoir pris qu’un point sur les six derniers possibles. Résumé de la rencontre.

Après avoir mené de deux buts à Metz, les Stéphanois se sont fait rejoindre en Lorraine. L’ASSE a concédé un match nul frustrant et se devait de se reprendre à domicile face à Rodez.

Dès la 2e minute, Jakob Breum est proche de reprendre un centre d’Irvin Cardona, mais Quentin Braat intervient. Quatre minutes plus tard, Augustine Boakye trouve Joao Ferreira dans le dos de la défense. Le Portugais centre pour Thierno Ballo, seul face au but, mais l’attaquant manque sa reprise et tire au-dessus.

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Les Stéphanois sont finalement récompensés à la 15e minute. Sur un corner joué à deux, Boakye trouve Breum, qui sert parfaitement Ballo dans la surface. Après un contrôle, le Stéphanois ouvre son pied et trompe Braat pour donner l’avantage aux Verts.

Thierno is back ! Ballo pour l’ouverture du score face à Rodez (1-0) https://t.co/B4UwcfGnQY — Alex (@Alex_InDaHouse2) October 10, 2026

Manque d’efficacité pour l’ASSE

L’ASSE continue ensuite de pousser. À la 24e minute, Cardona est lancé dans le dos de la défense et tente de servir Ballo, mais un défenseur intervient in extremis. Rodez manque ensuite l’égalisation sur un contre, avec des interventions décisives de Pedro puis Bernauer.

À la 27e minute, Breum frappe encore et voit sa tentative du gauche frôler le poteau. L’ASSE mène logiquement, mais devra se montrer plus efficace après la pause.

L’ASSE mène 1-0 face à Rodez à la pause. Les Verts ont dominé cette première période et se sont procuré plusieurs occasions franches, même s’ils peuvent regretter de ne pas avoir fait le break.

Enfoncer le clou en seconde période

La seconde période débute difficilement pour l’ASSE. Dès la 50e minute, Gautier Larsonneur doit sortir le grand jeu pour préserver l’avantage des Verts. Sur une tête ruthénoise, le portier stéphanois réalise une parade exceptionnelle et détourne le ballon sur sa barre transversale.

Cinq minutes plus tard, les Stéphanois frappent fort. Parfaitement lancé dans la profondeur par Jakob Breum, Augustine Boakye inscrit un but absolument somptueux. L’international ghanéen réalise un sombrero avant d’enchaîner avec une reprise de volée du pied droit. Un geste de grande classe qui permet à l’ASSE de faire le break (2-0).

Mais Rodez ne baisse pas les bras. À la 69e minute, Larsonneur remporte un nouveau face-à-face décisif devant un attaquant ruthénois, seul face à lui après un centre. Deux minutes plus tard, le gardien stéphanois est cette fois sauvé par son poteau.

À cinq minutes de la fin, Gautier Larsonneur et Kevin Pedro se percute. Le gardien cède sa place et offre les premières minutes de Mamour Ndiaye en Vert. Victoire 2-0 pour l’ASSE qui reprend sa place de leader de Ligue 2 après huit journées de championnat.