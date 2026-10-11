PVLes notes de la rédaction
Après-match · Ligue 2
ASSE – Rodez
Hier soir, les Verts n'ont pas manqué leur retour à la compétition et ont infligé aux Ruthénois une défaite qui permet aux hommes de Ian Cathro de reprendre la tête du championnat.
J8 2-0 10 octobre 2026
1–2Catastrophique
3–4Insuffisant
5Moyen
6Correct
7Bon
8Très bon
9–10Exceptionnel
★ L’homme du match Peuple Vert
Jakob BreumMilieu
Note PV8/10
Le joueur qui a donné envie de regarder les Verts jouer. Sa passe masquée pour Ballo sur l’ouverture du score a récompensé un début de match très inspiré. Il a aussi provoqué un bon coup franc…
Le onze alignéComposition · 4-2-2-2
La composition de l’ASSE
7Augustine Boakye
5Ben Old
7Gautier Larsonneur
5Irvin Cardona
8Jakob Breum
6João Ferreira
7Kévin Pedro
6Maxime Bernauer
5Sohaib Naïr
6Thierno Ballo
6Áron Csongvai
Joueur par joueur
Les notes et les analyses
Milieu
Augustine Boakye
Note7/10
Son but a changé la seconde période. Alors que Rodez a multiplié les alertes, il a réussi un sombrero sur Lipinski avant de conclure d’une frappe à ras de terre (55e). Il a aussi fait l’effort de défendre, notamment devant Ponti. Une passe dangereuse, rattrapée par Csongvai, a terni une prestation surtout marquée par ce superbe deuxième but.
Défenseur
Ben Old
Note5/10
Il a trouvé Cardona d’un joli ballon en profondeur avant la pause, mais ses initiatives n’ont pas toujours débouché sur une occasion. Son centre au second poteau, deux minutes plus tard, n’a trouvé personne. Il a participé aux séquences de possession sans réussir à faire assez de différences dans son couloir. Remplacé par Nathan Kasia à la 78e minute.
Gardien
Gautier Larsonneur
Note7/10
Il a sorti les arrêts qu’il fallait pour empêcher Rodez de revenir. Sa parade sur la tête de Laurent, déviée sur la barre (51e), puis son intervention devant Nsona (69e) ont fait beaucoup de bien aux Verts. Encore décisif à la 82e, il s’est blessé au genou sur cette action et a finalement laissé sa place à Mamour Ndiaye.
Attaquant
Irvin Cardona
Note5/10
Il a participé au jeu, combiné avec Ferreira et travaillé au pressing, mais il a manqué de justesse près du but. En bonne position à la 23e minute, il a préféré chercher un partenaire. Cinq minutes plus tard, sa frappe a fui le cadre au terme d’un contre. De l’activité, mais trop peu de danger dans la surface. Remplacé à la 71e.
★
★ Homme du matchMilieu
Jakob Breum
Note8/10
Le joueur qui a donné envie de regarder les Verts jouer. Sa passe masquée pour Ballo sur l’ouverture du score a récompensé un début de match très inspiré. Il a aussi provoqué un bon coup franc après une percée plein axe et trouvé des partenaires entre les lignes. Malgré quelques ballons perdus, sa technique et ses idées ont fait la différence.
Défenseur
João Ferreira
Note6/10
Son retour dans le onze a apporté des solutions à droite. Dès la 5e minute, il a offert un excellent ballon à Ballo, qui n’a pas cadré sa reprise. Il a aussi combiné avec Cardona et trouvé Duffus dans la profondeur en fin de rencontre. Une prestation intéressante, avec plusieurs passes qui auraient mérité une meilleure conclusion.
Défenseur
Kévin Pedro
Note7/10
Son retour dans les pieds de Nsingi, au moment où l’attaquant a pénétré dans la surface (65e), a été l’un des gestes défensifs du match. Pedro a toutefois été davantage sollicité après la pause et Nsona l’a devancé à la 82e, obligeant Larsonneur à intervenir. Une bonne soirée, malgré cette dernière alerte.
Milieu
Maxime Bernauer
Note6/10
Aligné au milieu et capitaine, il a aidé les Verts à conserver le ballon durant leur bonne première période. La suite a été moins confortable, avec une passe presque interceptée par Nagera alors que Rodez a commencé à pousser. Il a néanmoins tenu sa place jusqu’au bout, malgré une semelle reçue en fin de rencontre.
Défenseur
Sohaib Naïr
Note5/10
Il a bien couvert un ballon en profondeur en début de rencontre, mais la défense stéphanoise a ensuite laissé plusieurs occasions à Rodez. Sur les coups de pied arrêtés notamment, les Verts ont eu besoin de Larsonneur et des montants. Naïr aurait aussi pu se montrer dangereux devant : sa tentative de retourné, à bout portant, n’a pas abouti.
Attaquant
Thierno Ballo
Note6/10
Il a raté une énorme occasion sur le centre de Ferreira, avant de se rattraper dix minutes plus tard. Bien servi par Breum, il a cette fois trouvé le chemin des filets d’une frappe croisée. La suite a été plus inégale, entre contrôles manqués et transmissions imprécises. Il a toutefois continué à travailler, avec notamment un bon repli défensif en début de seconde période.
Milieu
Áron Csongvai
Note6/10
Il a accompagné la circulation du ballon au milieu et signé une bonne remise de la tête pour Naïr sur coup franc. Il a également coupé un centre dangereux au retour des vestiaires. Quelques imprécisions ont freiné ses enchaînements, mais il a su intervenir après une passe risquée de Boakye, quitte à prendre un carton jaune pour arrêter Saka.
Le coach
Ian Cathro
Note6/10
Ses choix ont permis aux Verts de proposer une première période convaincante, avec Breum très présent dans le jeu et Bernauer au milieu. Après la pause, son équipe a davantage souffert et s’est appuyée sur Larsonneur pour conserver son avance. Il a renouvelé son attaque puis lancé Kasia et Dhaoui. La victoire et le match sans but encaissé ont récompensé cette soirée, sans effacer les occasions laissées à Rodez.
Le baromètre PV
Classement général des Verts
Saison 2026-2027 · moyenne des notes de la rédaction
8matchs
Jakob Breum4 matchs · ★ 2
7,3/10
Irvin Cardona8 matchs · ★ 3
6,8/10
Augustine Boakye8 matchs · ★ 2
6,6/10
Áron Csongvai8 matchs · ★ 1
6,1/10
Kévin Pedro8 matchs
6,0/10
Maxime Bernauer8 matchs
6,0/10
Zuriko Davitashvili4 matchs
6,0/10
Julien Le Cardinal7 matchs
5,9/10
Sohaib Naïr8 matchs
5,9/10
Thierno Ballo8 matchs
5,9/10
Tamar Svetlin5 matchs
5,8/10
Gautier Larsonneur8 matchs
5,5/10
Seuls les joueurs ayant participé à au moins 3 matchs (33 % des rencontres notées) sont classés.