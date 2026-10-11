PVLes notes de la rédaction
Après-match · Ligue 2

ASSE – Rodez

Hier soir, les Verts n'ont pas manqué leur retour à la compétition et ont infligé aux Ruthénois une défaite qui permet aux hommes de Ian Cathro de reprendre la tête du championnat.
J8 2-0 10 octobre 2026
1–2Catastrophique
3–4Insuffisant
5Moyen
6Correct
7Bon
8Très bon
9–10Exceptionnel
★ L’homme du match Peuple Vert

Jakob Breum

Milieu
Note PV8/10
Le joueur qui a donné envie de regarder les Verts jouer. Sa passe masquée pour Ballo sur l’ouverture du score a récompensé un début de match très inspiré. Il a aussi provoqué un bon coup franc…
Le onze aligné

La composition de l’ASSE

Composition · 4-2-2-2
7
Augustine Boakye
5
Ben Old
7
Gautier Larsonneur
5
Irvin Cardona
8
Jakob Breum
6
João Ferreira
7
Kévin Pedro
6
Maxime Bernauer
5
Sohaib Naïr
6
Thierno Ballo
6
Áron Csongvai
Joueur par joueur

Les notes et les analyses

Milieu

Augustine Boakye

Note7/10
Son but a changé la seconde période. Alors que Rodez a multiplié les alertes, il a réussi un sombrero sur Lipinski avant de conclure d’une frappe à ras de terre (55e). Il a aussi fait l’effort de défendre, notamment devant Ponti. Une passe dangereuse, rattrapée par Csongvai, a terni une prestation surtout marquée par ce superbe deuxième but.
Défenseur

Ben Old

Note5/10
Il a trouvé Cardona d’un joli ballon en profondeur avant la pause, mais ses initiatives n’ont pas toujours débouché sur une occasion. Son centre au second poteau, deux minutes plus tard, n’a trouvé personne. Il a participé aux séquences de possession sans réussir à faire assez de différences dans son couloir. Remplacé par Nathan Kasia à la 78e minute.
Gardien

Gautier Larsonneur

Note7/10
Il a sorti les arrêts qu’il fallait pour empêcher Rodez de revenir. Sa parade sur la tête de Laurent, déviée sur la barre (51e), puis son intervention devant Nsona (69e) ont fait beaucoup de bien aux Verts. Encore décisif à la 82e, il s’est blessé au genou sur cette action et a finalement laissé sa place à Mamour Ndiaye.
Attaquant

Irvin Cardona

Note5/10
Il a participé au jeu, combiné avec Ferreira et travaillé au pressing, mais il a manqué de justesse près du but. En bonne position à la 23e minute, il a préféré chercher un partenaire. Cinq minutes plus tard, sa frappe a fui le cadre au terme d’un contre. De l’activité, mais trop peu de danger dans la surface. Remplacé à la 71e.
★ Homme du matchMilieu

Jakob Breum

Note8/10
Le joueur qui a donné envie de regarder les Verts jouer. Sa passe masquée pour Ballo sur l’ouverture du score a récompensé un début de match très inspiré. Il a aussi provoqué un bon coup franc après une percée plein axe et trouvé des partenaires entre les lignes. Malgré quelques ballons perdus, sa technique et ses idées ont fait la différence.
Défenseur

João Ferreira

Note6/10
Son retour dans le onze a apporté des solutions à droite. Dès la 5e minute, il a offert un excellent ballon à Ballo, qui n’a pas cadré sa reprise. Il a aussi combiné avec Cardona et trouvé Duffus dans la profondeur en fin de rencontre. Une prestation intéressante, avec plusieurs passes qui auraient mérité une meilleure conclusion.
Défenseur

Kévin Pedro

Note7/10
Son retour dans les pieds de Nsingi, au moment où l’attaquant a pénétré dans la surface (65e), a été l’un des gestes défensifs du match. Pedro a toutefois été davantage sollicité après la pause et Nsona l’a devancé à la 82e, obligeant Larsonneur à intervenir. Une bonne soirée, malgré cette dernière alerte.
Milieu

Maxime Bernauer

Note6/10
Aligné au milieu et capitaine, il a aidé les Verts à conserver le ballon durant leur bonne première période. La suite a été moins confortable, avec une passe presque interceptée par Nagera alors que Rodez a commencé à pousser. Il a néanmoins tenu sa place jusqu’au bout, malgré une semelle reçue en fin de rencontre.
Défenseur

Sohaib Naïr

Note5/10
Il a bien couvert un ballon en profondeur en début de rencontre, mais la défense stéphanoise a ensuite laissé plusieurs occasions à Rodez. Sur les coups de pied arrêtés notamment, les Verts ont eu besoin de Larsonneur et des montants. Naïr aurait aussi pu se montrer dangereux devant : sa tentative de retourné, à bout portant, n’a pas abouti.
Attaquant

Thierno Ballo

Note6/10
Il a raté une énorme occasion sur le centre de Ferreira, avant de se rattraper dix minutes plus tard. Bien servi par Breum, il a cette fois trouvé le chemin des filets d’une frappe croisée. La suite a été plus inégale, entre contrôles manqués et transmissions imprécises. Il a toutefois continué à travailler, avec notamment un bon repli défensif en début de seconde période.
Milieu

Áron Csongvai

Note6/10
Il a accompagné la circulation du ballon au milieu et signé une bonne remise de la tête pour Naïr sur coup franc. Il a également coupé un centre dangereux au retour des vestiaires. Quelques imprécisions ont freiné ses enchaînements, mais il a su intervenir après une passe risquée de Boakye, quitte à prendre un carton jaune pour arrêter Saka.
Le coach

Ian Cathro

Note6/10
Ses choix ont permis aux Verts de proposer une première période convaincante, avec Breum très présent dans le jeu et Bernauer au milieu. Après la pause, son équipe a davantage souffert et s’est appuyée sur Larsonneur pour conserver son avance. Il a renouvelé son attaque puis lancé Kasia et Dhaoui. La victoire et le match sans but encaissé ont récompensé cette soirée, sans effacer les occasions laissées à Rodez.
Le baromètre PV

Classement général des Verts

Saison 2026-2027 · moyenne des notes de la rédaction
8matchs
1
Jakob Breum4 matchs · ★ 2
7,3/10
2
Irvin Cardona8 matchs · ★ 3
6,8/10
3
Augustine Boakye8 matchs · ★ 2
6,6/10
4
Áron Csongvai8 matchs · ★ 1
6,1/10
5
Kévin Pedro8 matchs
6,0/10
6
Maxime Bernauer8 matchs
6,0/10
7
Zuriko Davitashvili4 matchs
6,0/10
8
Julien Le Cardinal7 matchs
5,9/10
9
Sohaib Naïr8 matchs
5,9/10
10
Thierno Ballo8 matchs
5,9/10
11
Tamar Svetlin5 matchs
5,8/10
12
Gautier Larsonneur8 matchs
5,5/10
Seuls les joueurs ayant participé à au moins 3 matchs (33 % des rencontres notées) sont classés.