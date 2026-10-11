Le coach Ian Cathro

Note 6 /10

Ses choix ont permis aux Verts de proposer une première période convaincante, avec Breum très présent dans le jeu et Bernauer au milieu. Après la pause, son équipe a davantage souffert et s’est appuyée sur Larsonneur pour conserver son avance. Il a renouvelé son attaque puis lancé Kasia et Dhaoui. La victoire et le match sans but encaissé ont récompensé cette soirée, sans effacer les occasions laissées à Rodez.