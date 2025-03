Le MHSC jouera gros ce week-end. Une véritable balle de match pour Montpellier qui recevra l'ASSE au stade de la Mosson. Jean-Louis Gasset s'est exprimé en conférence de presse. Extraits.

Jean-Louis Gasset (Entraîneur du MHSC) : "On récupère Fayad, qui a fini sa suspension, et Sylla, qui a pu faire une semaine complète d'entraînement. Ferri est suspendu et Tchato est blessé."

Là, on est au pied du mur. C'est le match de la survie. Dimanche, c’est notre adversaire direct qui est juste au-dessus de nous. Normalement, quand vous perdez six matchs d'affilée, vous êtes décroché, cuit. Ce n'est pas le cas. Donc dimanche, balle de match."

Pour Gasset, le MHSC méritait 100 fois de gagner à l'aller

Jean-Louis Gasset (Entraîneur du MHSC) : "La prise de conscience, elle est là depuis un moment. Avant, je dédouanais les joueurs en disant : ‘un coup, c'est Lyon, un coup, c'est Lens, un coup, c'est Nice, un coup, c'est Lille’. J'enlevais un peu de pression. Mais là, il n'y a plus de bouclier pour personne. C'est maintenant qu'il faut montrer. Le championnat commence ici.

Le match aller, on méritait 100 fois de gagner. On a manqué d’efficacité, on rate des occasions immanquables dès la première minute. Ensuite, 15 jours plus tard, on va au Havre et on perd sur un penalty pour un bras collé. Quand on voit le petit écart de points entre nous et les autres, chaque détail compte. Il faut qu’on transforme cette frustration en motivation et qu’on joue le match de notre vie.

On doit se faire respecter chez nous et jouer avec la folie. On l’a déjà montré par moments, mais seulement en fin de match quand on courait après le score. Là, il faut partir comme ça dès le coup d’envoi. C'est le dernier moment, il faut tout donner. Les supporters sont comme nous, ils souffrent, ils sont malheureux. Mais il y a encore un espoir. Tant qu’il existe, on doit tous être unis. Qu’ils nous laissent cette chance dimanche. Après, on fera les bilans. Mais pour l’instant, il faut se battre."

"Si on ne rivalise pas contre eux, alors on n’a rien à faire en Ligue 1"

Jean-Louis Gasset (Entraîneur du MHSC) : "L’équilibre est à trouver. Avant, on prenait trop de buts, donc on a cherché à stabiliser la défense. Mais si vous en prenez 4, vous n’allez pas en marquer 5. On doit réussir à être solides tout en étant plus efficaces devant. Avec tout ce qui nous arrive, on ne va pas se plaindre, mais c'est une saison exceptionnelle en termes de difficultés. Je n’ai jamais vu une défense entière manquer autant de matchs pour des blessures ou des suspensions. Malgré ça, il faut aller chercher des résultats. Tant qu’il y a une lueur d’espoir, on combat. Dimanche, c'est le bon moment. C’est le grand moment."

Sur Saint-Étienne sous Eirik Horneland : "Ils jouent un football bien structuré, avec une vraie identité. J’ai vu leur match au Havre, ils pressent haut et prennent des risques. Ils ont recruté des joueurs pour répondre à leurs besoins offensifs, comme Cardona. C'est une bonne équipe. Mais si on ne rivalise pas contre eux, alors on n’a rien à faire en Ligue 1.

On doit entrer dans ce match avec l’énergie et la volonté de se battre. Il faut jouer avec courage, avec folie. Si on montre cette mentalité, alors on aura des chances de s’en sortir. Je vais tout faire pour qu’on joue ce match à 100 %."