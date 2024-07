La réserve de l’ASSE affrontait Andrézieux Bouthéon en même temps que le groupe pro jouait contre le Clermont Foot (18 heures). Alors que le groupe fanion (composé de nombreux jeunes de la réserve) a été tenu en échec (1-1), la réserve est elle allée obtenir un résultat probant.

La composition de la réserve de l’ASSE

Première mi-temps : Houngbo Civier – Ben Rahem, Kinunga, Camara, Hornech – Joueur à l’essai, Cateland, Mimoun – Ben Tiba, Lhery, Kies

Deuxième mi-temps : Houngbo Civier – Nzuzi, Dodote, Joueur à l’essai, Boukadida – Joueur à l’essai, Gadegbeku, El Jamali – Joueur à l’essai, N’Guessan, Cheikh

Entrés en jeu : Delacroix, Meite, Eymard.

Un énorme challenge

C’est donc une équipe largement remaniée, au vu du nombre de joueurs avec le groupe professionnel (Othman, Ndiaye, J. Mouton, Makhloufi, Owusu, Sahraoui, Gauthier, Agesilas, Mayilla), qui s’est présentée pour cette rencontre. Le coach Razik Nedder, qui sera sur le banc de l’équipe réserve pour la sixième année consécutive, a donné du temps de jeu à des jeunes joueurs comme Dodote, Camara, Ben Tiba, Ben Rahem, Boukadida, Meite, El Jamali (tous nés en 2007 et U17 la saison dernière) mais aussi à Eymard, N’Guessan (seulement nés en 2008).

Face à une équipe de National 2 chevronnée, les jeunes pousses ont été à la hauteur. En effet, les Stéphanois se sont imposés 4-3 grâce à des réalisations de Luan Gadegbeku, Djylian N’Guessan, Yanis Lhery et Simon Cateland ! Le score était de 2-2 à la pause alors que les Verts avaient été devant à deux reprises devant avant de se faire rejoindre. 4-2 puis, 4-3 en fin de match. Une victoire intéressante qui montre la qualité du réservoir. D’autant que plusieurs d’entre eux jouaient leur premier match « senior ». Le coach s’est dit satisfait « on avance, on s’accroche. On a fait preuve de maîtrise ! ».

Le groupe devrait retrouver des forces vives dans les semaines à venir avec les redescentes de plusieurs joueurs actuellement avec Olivier Dall’Oglio.

Crédit photo : asse.fr