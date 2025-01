L'ASSE a ramené un bon point d'Auxerre (1-1). Son deuxième point de la saison à l'extérieur. Un point qui pourrait permettre de quitter cette place de barragiste. Ce samedi, Rennes se déplaçait en principauté pour y affronter Monaco et Reims se rendait au parc des princes. Retour sur les rencontres.

L'ASSE ne sera pas barragiste à la fin de cette 19ᵉ journée

AS Monaco a remporté un match spectaculaire face au Stade Rennais (3-2) lors de la 19e journée de Ligue 1. Les Monégasques ont ouvert le score à la 15e minute grâce à Maghnes Akliouche, avant de creuser l’écart en seconde période. Marcus Biereth (52’) et Aleksandr Golovin (56’) ont permis à l’ASM de mener 3-1. Mais Rennes a réagi : Nagida a réduit l’écart juste avant la pause (45’+1), suivi d’un but d’Amine Gouiri à la 67e minute, relançant les débats.

Les dernières minutes ont été intenses, les Bretons multipliant les offensives pour égaliser. Malgré cette pression, Monaco a tenu bon grâce à une défense solide et une grande combativité. Après 6 minutes de temps additionnel, l’ASM a scellé une victoire importante dans un match riche en rebondissements, consolidant sa position au classement.

Reims en exploit au Parc ?

Dans cette rencontre de 21h du samedi soir, le PSG recevait Reims qui est en difficulté depuis plusieurs semaines.

Le PSG et le Stade de Reims se sont neutralisés (1-1) au Parc des Princes lors de la 19e journée de Ligue 1. Ousmane Dembélé a ouvert le score pour Paris dès la reprise (47’), mais Keito Nakamura a rapidement égalisé pour Reims (56’). Malgré une domination parisienne, les Rémois ont tenu bon grâce à une solide défense. Ce nul freine les ambitions du PSG et confirme Reims ne lâchera rien. Ils maintiennent un écart de 4 longueurs avec l’ASSE malgré un déplacement périlleux au Parc des Princes. Gros coup des rémois sous pression.