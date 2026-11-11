Avant de retrouver l’ASSE dimanche en Coupe de France, Rumilly-Vallières se déplaçait à Saint-Priest ce mercredi. Les Haut-Savoyards peuvent désormais se tourner vers une affiche bien plus alléchante et très attendue, qui attire déjà du monde à Annecy.

L’ASSE était déjà dans toutes les têtes autour du club. Mais pour les joueurs de Rumilly-Vallières, il restait un rendez-vous de championnat à négocier avant de préparer pleinement la Coupe de France. Ce mercredi 11 novembre, le GFA affrontait Saint-Priest, quatre jours avant de défier les hommes de Ian Cathro.

Exempt le week-end précédent, comme le rappelait l’Hebdo des Savoie avant ce déplacement, Rumilly retrouvait donc la compétition. Une dernière sortie avant de changer de décor et de recevoir les Verts au Parc des Sports d’Annecy.

Rumilly peut désormais se tourner vers Saint-Étienne

Rumilly-Vallières a fait le plein de confiance avant de retrouver l’ASSE. En déplacement à Saint-Priest ce mercredi, le GFA s’est imposé 4-2, après avoir été rejoint deux fois au score.

Valentin Jacob a ouvert la marque en première période, permettant aux Haut-Savoyards de rentrer aux vestiaires avec un but d’avance (0-1). La rencontre s’est ensuite emballée : Saint-Priest a égalisé, puis Quentin Fouley a redonné l’avantage à Rumilly. Les locaux ont encore recollé, mais le GFA a finalement eu le dernier mot grâce à Yann Atheba, puis Maxence Fortier, qui avait commencé sur le banc.

Avec quatre buteurs différents, Rumilly a donc réussi sa dernière sortie avant la Coupe de France. Les Verts sont prévenus : dimanche à Annecy, ils retrouveront un adversaire qui vient de montrer sa capacité à répondre, même lorsque le match se complique.

Une affiche qui mobilise déjà les supporters

Le rendez-vous contre Saint-Étienne suscite un réel engouement. Le 5 novembre, 5 500 places avaient déjà été vendues en vingt-quatre heures, selon le premier bilan de la billetterie publié par Le Dauphiné Libéré. Un chiffre qui donne une idée de l’attente autour de cette rencontre.

Le match se jouera dimanche 15 novembre à 15 heures au Parc des Sports d’Annecy. Rumilly accueillera donc les Verts dans une enceinte différente de son cadre habituel, avec un public stéphanois également attendu pour cette entrée en lice.

L’ASSE devra s’adapter aux absences

Du côté stéphanois, la victoire contre Laval samedi (2-0) a permis de repartir après la défaite à Guingamp. Mais Ian Cathro devra modifier son équipe pour ce septième tour : plusieurs joueurs ont rejoint leur sélection pendant la trêve internationale.

Ces absences ouvriront des places dans le groupe et dans le onze de départ. Pour ceux qui jouent moins en championnat, l’occasion sera importante. Il faudra toutefois répondre à une exigence immédiate : obtenir la qualification.

Rumilly a désormais terminé son programme avant la Coupe. Les Verts connaissent leur prochain rendez-vous : dimanche, il n’y aura qu’une place à prendre pour le huitième tour.