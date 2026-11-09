La trêve internationale de novembre ne sera pas de tout repos pour l’ASSE. Huit Stéphanois ont été retenus avec leurs sélections nationales et disputeront deux rencontres chacun. Une situation qui complique la préparation du septième tour de Coupe de France face à Rumilly-Vallières, programmé dimanche 15 novembre. Découvrez le programme complet des internationaux stéphanois.

Alors que le championnat de Ligue 2 marque une pause, plusieurs joueurs de l’ASSE vont poursuivre la compétition sous les couleurs de leur pays. De l’Europe à l’Afrique, huit internationaux sont concernés par ce rassemblement de novembre, sans oublier Axel Dodote, prêté à Pau et convoqué avec les Bleuets.

ASSE : Cardona, Davitashvili et Csongvai sur le pont

Irvin Cardona retrouvera Malte pour deux rencontres. L’attaquant stéphanois affrontera d’abord l’Eswatini en amical, avant un déplacement à Gibraltar en Ligue des Nations.

Zuriko Davitashvili défendra les couleurs de la Géorgie. Le 14 novembre, il croisera notamment la route de son coéquipier Aron Csongvai, convoqué avec la Hongrie. Les deux Stéphanois seront donc adversaires à Tbilissi, lors d’une rencontre disputée à huis clos.

Trois jours plus tard, la Géorgie affrontera l’Ukraine tandis que la Hongrie recevra l’Irlande du Nord.

Plusieurs Stéphanois attendus en Afrique

Kevin Pedro a de nouveau été convoqué avec la République démocratique du Congo. Les Léopards affronteront deux fois la Sierra Leone dans le cadre des qualifications pour la CAN 2027.

Sohaib Naïr poursuivra également son parcours international avec l’Algérie. Après avoir découvert la sélection lors du précédent rassemblement, le défenseur pourrait obtenir une deuxième cape face au Togo.

Mamour Ndiaye, désormais titulaire dans les buts stéphanois en raison de l’indisponibilité de Gautier Larsonneur, rejoindra quant à lui le Sénégal pour deux rencontres contre le Soudan.

Deux jeunes de l’ASSE également convoqués

Nadir El Jamali participera au rassemblement de l’équipe de France U20. Les Bleuets de Bernard Diomède affronteront deux fois le Danemark. Axel Dodote, prêté par l’ASSE à Pau, figure également dans le groupe.

Enfin, Marten-Chris Paalberg a été retenu avec l’Estonie. Le jeune attaquant disputera deux rencontres de Ligue des Nations face au Luxembourg et à la Bulgarie.

Le calendrier complet des internationaux de l’ASSE

Irvin Cardona – Malte

12 novembre, 18h30 : Malte – Eswatini

16 novembre, 20h45 : Gibraltar – Malte

Nadir El Jamali – France U20

12 novembre, 17h : France – Danemark

15 novembre, 14h : France – Danemark

Kevin Pedro – RD Congo

12 novembre, 17h : RD Congo – Sierra Leone

17 novembre, 17h : Sierra Leone – RD Congo

Sohaib Naïr – Algérie

14 novembre, 20h : Algérie – Togo

17 novembre, 17h : Togo – Algérie

Zuriko Davitashvili – Géorgie

14 novembre, 18h : Géorgie – Hongrie

17 novembre, 20h45 : Ukraine – Géorgie

Mamour Ndiaye – Sénégal

12 novembre, 20h : Sénégal – Soudan

16 novembre, 14h : Soudan – Sénégal

Aron Csongvai – Hongrie

14 novembre, 18h : Géorgie – Hongrie

17 novembre, 20h45 : Hongrie – Irlande du Nord

Marten-Chris Paalberg – Estonie

13 novembre, 20h45 : Luxembourg – Estonie

16 novembre, 18h : Estonie – Bulgarie

Axel Dodote – France U20 (prêté à Pau)

12 novembre, 17h : France – Danemark

15 novembre, 14h : France – Danemark

Ces convocations privent potentiellement Ian Cathro de plusieurs solutions pour la Coupe de France. Le technicien devra adapter son groupe pour affronter Rumilly-Vallières, avec l’occasion de donner du temps de jeu à certains éléments moins utilisés.

Via http://Sofascore.com